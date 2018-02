2016

Les faits marquants de l'année 2016 au centre Inria Saclay - Île-de-France

En 2016, l’actualité dans le domaine des sciences du numérique a été riche. Une fois encore, nos chercheurs ont œuvré pour répondre aux défis sociétaux et aux enjeux de notre quotidien : assistance à la personne, économie d’énergie, robotique,... Rencontres et événements scientifiques, nouveaux partenariats, distinctions de chercheurs, développement logiciel… (Re)découvrez les moments forts qui ont rythmé le centre Inria Saclay - Île-de-France tout au long de l’année 2016.

Nomination de Bertrand Braunschweig

1er janvier 2016

Antoine Petit, Président-directeur général d’Inria, a nommé Bertrand Braunschweig Directeur du centre de recherche Inria Saclay – Île-de-France à compter du 1er janvier 2016.

Quatre équipes de recherche rejoignent le centre

1er janvier 2016

Au 1er janvier, les équipes de recherche Deducteam (preuves et vérification), Gamma3 (schémas et simulations numériques), Lifeware (biologie numérique) et Smis (représentation et traitement des données et des connaissances) ont rejoint le centre Inria Saclay - Île-de-France.

L’équipe Galen membre d’un consortium international : le projet I-Support

11 février 2016

Lancé sous forme de consortium en mars 2015, I-Support a pour ambition de créer un outil robotique permettant aux personnes âgées de faire leur toilette seules. I-Support associe 9 laboratoires de recherche et entreprises. L’équipe Galen du centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France assure la conception de la vision par ordinateur du dispositif.

Safety Line et Inria Saclay-Île-de-France créent un Inria Innovation Lab

1er mars 2016

Safety Line et l’équipe de recherche Commands créent un Inria Innovation Lab : Oscar. Créé pour une durée de 3 ans, ce laboratoire vise à améliorer le développement du produit OptiClimb et à fournir aux compagnies aériennes des outils de programmation des vols et de pilotage des performances opérationnelles. Le bénéfice industriel se traduit par l’optimisation de la consommation de carburant et la diminution des émissions de CO2.

Yanlei Diao collabore avec l'équipe-projet Cedar

30 mars 2016

Yanlei Diao a rejoint l’équipe d’enseignants de l’École Polytechnique à la rentrée 2015. Titulaire d'une chaire IDEX de l'Université Paris-Saclay (portée par l'École Polytechnique, Inria et Télécom ParisTech), elle va travailler avec l’équipe-projet Cedar qui succède à l’équipe Oak, aux côtés de Ioana Manolescu, directeur de recherche au centre Inria Saclay – Île-de-France.

Intelligence artificielle : conférence d'Olivier Teytaud

19 mai 2016

Les rencontres Unithé ou Café ont été relancées au centre Inria Saclay – Île-de-France le jeudi 19 mai 2016 et ont accueilli Olivier Teytaud, membre de l’équipe Tao, qui nous a parlé de l’intelligence artificielle et son application au jeu de Go, au cœur de l’actualité il y a quelques semaines, mais aussi d’électricité, de curriculum vitae de vaches et d’hippopotames qui jouent au ping-pong.

Création de l’équipe-projet M3disim

1er juin 2016

Au 1er juin 2016, l’équipe M3disim est devenue équipe-projet commune avec le Laboratoire de Mécanique des Solides de l’École polytechnique (LMS). Retour avec Dominique Chapelle, responsable de l’équipe, sur le processus de création de cette équipe-projet entamé fin 2012 à la suite de l’arrêt de l’équipe-projet Macs.

Nomination de Dominique Chapelle, Délégué Scientifique

1er juillet 2016

Antoine Petit, Président-directeur général d’Inria a nommé Dominique Chapelle Délégué Scientifique du centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France. Responsable de l’équipe M3disim, il remplace Marc Schoenauer à compter du 1er juillet 2016. Rencontre avec Dominique Chapelle.

Du big data sur des images cérébrales: conférence de Gaël Varoquaux

29 septembre 2016

Spécialiste de l’analyse d’images cérébrales, Gaël Varoquaux est membre de l’équipe Parietal au sein du centre Inria Saclay – Île-de-France. Le 29 septembre 2016, il était l’invité d’une rencontre « Unithé ou café » organisée par le centre de Saclay.

Lancement du projet ONE « One is Not Enough » avec Michel Beaudouin-Lafon

1er octobre 2016

Au printemps dernier, Michel Beaudouin-Lafon, membre de l’équipe Ex-situ, équipe commune entre le LRI et le centre Inria Saclay – Île-de-France, obtenait une ERC Advanced Grant pour son projet ONE. L’objectif du projet est de repenser fondamentalement les principes de base et le modèle conceptuel des systèmes interactifs, pour permettre aux utilisateurs de s’approprier leur environnement numérique.

UIST2016 : prix du meilleur article à Mathieu Le Goc

16 octobre 2016

À l’occasion de la conférence UIST2016 (User Interface Software and Technology) qui s’est tenue à Tokyo du 16 au 19 octobre 2016, Mathieu Le Goc, doctorant au sein de l’équipe Aviz du centre Inria Saclay - Île-de-France a présenté un nouveau mode d’interface homme-machine composée de plusieurs mini robots autonomes qui gèrent l'affichage et l'interaction. À cette occasion, il a reçu le prix du meilleur article.

Ugo Boscain obtient une ERC Proof of Concept

27 octobre 2016

Ugo Boscain et l’équipe Geco du centre Inria Saclay - Île-de-France utilisent la théorie du contrôle géométrique pour la reconstruction des images. Leur ambition : proposer une solution technologique qui permettrait de reconstruire un cliché en temps réel. Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) vient d’attribuer au chercheur une bourse «Proof of concept» qui lui permettra de valoriser ces recherches.

L'équipe-projet Parietal publie de nouveaux résultats

1er décembre 2016

L’équipe-projet Parietal en partenariat avec Telecom ParisTech publie un papier intitulé : "Seeing it all: Convolutional network layers map the function of the human visual system" qui montre que les modèles de reconnaissance d’images par ordinateur présentent de nombreuses propriétés communes avec le cerveau humain.

