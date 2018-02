Nomination de Dominique Chapelle, délégué scientifique du centre Inria Saclay – Île-de-France

Biographie

Dominique Chapelle, diplômé de l’École polytechnique, intègre ensuite le corps des Ponts et Chaussées, et effectue un master au MIT (Massachusetts Institute of Technology ) où naît sa vocation pour la recherche.

Il fait une thèse au laboratoire central des Ponts et Chaussées, en mathématiques appliquées pour la mécanique et le génie civil. C’est alors qu’il commence à collaborer avec des chercheurs d’Inria.

À la suite de sa thèse, en 1997, il est recruté au centre Inria de Rocquencourt où il démarre sa carrière de jeune chercheur.

En 2000, Dominique Chapelle monte l’équipe MACS et suit toutes les étapes de sa création, puis de ses trois évaluations. En 2004, il décide de quitter le corps des Ponts et Chaussées pour devenir directeur de recherche Inria.

De 2004 à 2009, Dominique Chapelle occupe également la fonction de délégué scientifique adjoint du centre de Rocquencourt.

Au fil des années, l’équipe MACS se réoriente de plus en plus vers la modélisation pour la médecine, et en particulier du cœur, pendant que se profile le démarrage du centre Inria Saclay – Île-de-France.

Convaincu que le paysage scientifique du plateau de Saclay représente une concentration bénéfique pour la recherche française, Dominique Chapelle souhaite s’engager dans cette dynamique et rejoint Saclay en 2012 avec son équipe.

L’arrivée à Saclay a engendré de nouvelles collaborations liées aux nouvelles thématiques de l’équipe MACS, qui est arrivée à son terme peu de temps après. L’équipe M3DISIM qui lui succède est commune avec le laboratoire de mécanique des solides (École polytechnique, CNRS).