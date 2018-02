Prix des Technologies Numériques

Charlotte Renauld - 12/04/2016

Safety Line finaliste du Prix des Technologies Numériques 2016

La 18e cérémonie du Prix des Technologies Numériques s’est tenue mardi 12 avril à 18 h 30 au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, sous le haut patronage et en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État au Numérique. Safety Line était nommé pour le Prix de l'Innovation numérique grâce à ses travaux en commun avec l'équipe COMMANDS du centre Inria Saclay - Île-de-France.

À l’issue de six mois de sélection, le jury du Prix des Technologies Numériques 2016 a dévoilé, fin mars, les six start-up finalistes de cette année : Safety Line, Clustree et Smart me up pour le Prix de l’Innovation 2016, Imedipac, Jooxter et PIQ pour le Prix de l’Objet Connecté 2016.

Parmi ces finalistes, Clustree reçoit le Prix de l’Innovation numérique 2016 et PIQ reçoit le Prix de l’Objet connecté 2016.

Télécom ParisTech et son association de diplômés, Télécom ParisTech alumni, récompensent les acteurs et projets ayant fortement marqué l’univers des technologies de l’information et contribué à leur évolution. Né d’une dynamique commune de Télécom ParisTech et de son association de diplômés, ce prix confirme son succès chaque année. Sa cérémonie s’inscrit comme l’un des rendez-vous majeurs du secteur puisqu’il rassemble près de 300 personnalités et décideurs.

Au mois de mars dernier, le partenariat entre Safety Line et l’équipe de recherche COMMANDS du centre Inria Saclay – Île-de-France s’est concrétisé par la création d’un Inria Innovation Lab. Baptisé OSCAR (OptimiSation of Consumption for AiRplanes ), et créé pour une durée de trois ans, ce laboratoire commun vise à améliorer le développement du produit OptiClimb et à fournir aux compagnies aériennes des outils de programmation des vols et de pilotage des performances opérationnelles. Le bénéfice industriel se traduit par l’optimisation de la consommation de carburant et la diminution des émissions de CO2.

Fondateur et CEO : Pierre Jouniaux

