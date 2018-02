Innovation

2/06/2015

Rencontre Inria Industrie "Transition énergétique"

Le centre Inria Saclay - Île-de-France organise sa prochaine Rencontre Inria Industrie sur le thème de la Transition énergétique. Celle-ci se tiendra le vendredi 12 juin 2015 au Cnam, à Paris, dans le cadre du festival Futur en Seine organisé par Cap Digital. Cet événement se veut être une journée de rencontre et d'échanges entre chercheurs et industriels, autour de conférences et d'un showroom de démonstration

Une grande partie de l’énergie que nous consommons aujourd’hui provient de ressources fossiles non renouvelables, polluantes et coûteuses. La transition énergétique est aujourd’hui un défi pluridisciplinaire et sociétal. L’enjeu majeur est de nous mener progressivement vers un mix énergétique et une consommation plus sobre.

L’objectif de cette Rencontre Inria Industrie est de proposer des éclairages complémentaires sur ce défi et de présenter les apports des sciences du numérique.

Grâce à l’expertise des équipes Inria en modélisation et simulation mathématique, nous agissons avec nos partenaires industriels pour l’optimisation de la production, des systèmes de distribution et de la consommation.

