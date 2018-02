Culture scientifique

3/10/2013

Rencontrez nos chercheurs à la Fête de la Science

Du 11 au 13 octobre 2013, c'est la Fête de la Science sur le Plateau de Saclay ! Retrouvez les équipes du centre Inria Saclay - Île-de-France dans le Village des sciences organisé par l'association Île-de-Science, à l'ENSTA ParisTech, au LRI et à la salle de la Terrasse à Gif-sur-Yvette.

Village des sciences, Gymnase du Moulon à Gif-sur-Yvette

Le Village des Sciences, organisé par l'association Île-de-Science, réunit plus de 50 ateliers scientifiques autour de 22 partenaires du Plateau.

Les chercheurs de l'équipe-projet Oak vous font entrer dans leur univers. Le monde est plein de données… plus ou moins organisées. Pour répondre à certaines questions, il faut parfois fouiller longuement pour trouver la bonne information. Dans ce jeu, nous verrons comment on peut faciliter nos recherches, par exemple sur internet, et que l’ordinateur est certes utile, mais ne remplace pas notre intelligence !

Vous allez devoir circuler dans un réseau interconnectant tout un tas d'objets numériques (mobiles, tablettes, routeurs, ordinateurs...) pour aider à faire circuler un message jusqu'à son destinataire. Mais voilà, le réseau est endommagé. Les tables de routage, qui sont un peu les panneaux de signalisation d'un réseau, ont été perdues. Pour progresser, il va falloir les réparer. De plus, des données manquantes dans le réseau vont ralentir votre progression. Êtes-vous prêts pour l'aventure numérique ?

ENSTA ParisTech, Campus de Polytechnique

L'ENSTA ParisTech propose l'ouverture de 5 de ses laboratoires. Pour l'Unité de Mathématiques Appliquées (UMA), les chercheurs de l'équipe-projet Poems se sont mobilisés pour vous faire découvrir leurs thématiques de façon ludique.

Dans l'Unité de Mathématiques Appliquées de l'ENSTA, les chercheurs de l'équipe Poems utilisent les mathématiques pour simuler la propagation des ondes acoustiques et électromagnétiques. Grâce à l'outil de simulation, le mathématicien peut réaliser des expériences extraordinaires: jouer du piano avec un instrument de 1 kilomètre de long ou voir de quoi est fait le sous-sol sans jamais creuser un trou. Le jour de la Fête de la science, les chercheurs et étudiants de l'UMA vous proposeront de vous initier à leurs activités devant un poste d'ordinateur. Vous pourrez commander à l'ordinateur le calcul d'une simulation. Attention, c'est à vous d'en fixer les paramètres, à vos risques et périls ... Vous pourrez aussi vous initier à l’interprétation des résultats de simulation à travers quelques jeux interactifs, et découvrir (ou redécouvrir) les phénomènes de réflexion, réfraction, diffraction etc... Enfin, vous pourrez admirer des ondes comme vous n'en avez jamais vues, dans des matériaux si complexes qu'ils défient les lois de la physique.

Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI), Bâtiment 650 de l'Université Paris-Sud

Les équipes Toccata et Grand-Large sont impliquées dans l'ouverture du laboratoire, parmi de nombreuses autres animations et conférences dans le laboratoire et sur le campus de l'Université.

Nous confions à nos ordinateurs de nombreux calculs (météo, simulations aéronautiques, jeux vidéos, feuilles Excel...) et nous considérons naturellement que l'ordinateur fournira une réponse juste. Malheureusement, la machine a ses limites que l'esprit humain n'a pas. Elle utilise une arithmétique dite flottante qui a ses contraintes. D'une part chaque calcul est effectué avec un certain nombre de chiffres (souvent environ 15 chiffres décimaux) et donc chaque calcul peut créer une erreur, certes faible, mais qui peut s'accumuler avec les précédentes pour fournir un résultat complètement faux. D'autre part, les valeurs que l'ordinateur appréhende ont des limites vers l'infiniment petit et l'infiniment grand. Hors de ces bornes, l'ordinateur produit des valeurs spéciales souvent inattendues. Cet exposé montrera que l'ordinateur n'est pas infaillible ou plutôt que son utilisation est parfois abusive.

Les participants manipuleront des nombres (calcul) ou des mots (tri). Plusieurs approches seront abordées et mises en perspective avec le fonctionnement des ordinateurs modernes.

Campus Paris-Saclay, salle de la Terrasse, Gif-sur-Yvette

La Fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay propose au grand public de découvrir la recherche faite au sein des 11 laboratoires d'excellence (Labex) et de l'Université Paris-Saclay à travers des conférences et des échanges avec les chercheurs.

À cela s'ajoute une exposition illustrant la recherche sur le Plateau ainsi que les projets de la future Université. Cet événement est le premier à réunir les labex et permettra de faire un point d'étape sur la construction scientifique de l'Université. Le Labex Digicosme, dans lequel le centre Inria Saclay - Île-de-France est fortement impliqué notamment avec la responsable du projet Christine Paulin-Mohring de l'équipe Toccata, fait donc partie d'un ensemble de présentations.

Le Labex Digicosme se présente sous son angle formation avec une intervention de Gilles Dowek "Formation à l'informatique et aux sciences du numérique dans les lycées".

La spécialité Informatique et sciences du numérique a été introduite en septembre 2012 dans près de 30% des lycées. Cet enseignement répond à l'enjeu d'une meilleure compréhension de la science informatique pour faire face à la révolution numérique et aux besoins estimés de spécialistes de cette discipline.

Mots-clés : Culture scientifique Inria Saclay - Île-de-France Fête de la science 2013