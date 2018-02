Wendy Mackay : L’interaction Homme-machine en ligne de mire

Techniquement parlant…

Pour pouvoir changer une interface afin de permettre à l’utilisateur de perdre moins de temps tout en bénéficiant de davantage de simplicité, Wendy Mackay propose les instruments coadaptatifs ! « Il s’agit de fournir des outils informatiques adaptés au comportement de l’être humain » explique-t-elle. Le travail est actuellement d’explorer comment le concept de coadaptation peut révolutionner le design et l’usage des logiciels interactifs. La coadaptation est le double phénomène par lequel les utilisateurs adaptent leur comportement aux contraintes du système tout en apprenant ses possibilités et s’approprient le système pour le détourner de son usage et l’adapter à leurs propres besoins.

Le but initial du projet CREATIV est d’améliorer fondamentalement l’apprentissage et les capacités d’expression des utilisateurs de logiciels créatifs, en leur offrant des méthodes significativement améliorées pour exprimer et explorer leurs idées. Le but ultime est de transformer radicalement les systèmes interactifs en créant un partenariat à la fois puissant et flexible entre les utilisateurs humains et les technologies interactives.