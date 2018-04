30e Forum ORAP

Programme :

8:00 Accueil et enregistrement des participants

9:00 Ouverture du Forum

Actualités du HPC

Président de séance : Mark Asch (CNRS)

9:15 La "Maison de la simulation" - Edouard Audit, Directeur de la Maison de la Simulation

9:45 Bilan de GENCI et de PRACE - Catherine Rivière, PDG de GENCI

10:15 ETP4HPC : une plateforme technologique européenne pour le calcul haute performance - Jean Gonnord, Responsable du programme Simulation Numérique, CEA/DAM

10:45 Pause Café / Coffee breack

Président de séance : Jacques David (CEA)

11:15 Languages and Programming Paradigms for Exascale Computing - Serge Petiton, LIFL, Université de Lille 1

12:00 Towards Exa-scale Systems: Activity in Japan - Taisuke Boku, Deputy Director, Center for Computational Sciences, University of Tsukuba

12:45 Déjeuner / Lunch

Président de séance : Serge Petiton (Université de Lille 1)

14:00 Many-cores et MIC Speaker, to be announced, Intel Exascale Lab.

14:35 Les directives OpenACC pour la programmation des accélérateurs de calculs - Stéphane Chauveau, CAPS Entreprise

15:10 GPU Progress in Sparse Matrix Solvers for Applications in Computational Mechanics - François Courteille, NVIDIA

15:45 Pause Café / Coffee breack

16:00 Optimisation de BigDFT : des GPUs aux nouvelles architectures, vers une génération dynamique - Brice Videau, INAC, CEA-Grenoble

16:35 Analyse des performances et de la consommation des processeurs embarqués - Jean-François Méhaut, IMAG

17:10 Clôture du forum