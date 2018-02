Événement de culture scientifique

De la science à l'Opéra

En utilisant des approches multiples, des sciences aux arts, de la philosophie à la technique, De la Science à l’Opéra permet le temps d’un week-end de partager les savoirs, les découvertes et l’imaginaire autour des sciences. Cet événement propose des activités différentes pour chaque public : un moment familial et grand public, un moment pour un public plus averti, un temps professionnel ou encore des ateliers pour les scolaires. Toujours dans l’idée de partager, de découvrir et de surprendre. Date : 17/11/2017 au 19/11/2017

Chaque année depuis 2012, l’événement s’inscrit dans une ville différente : de Gif-sur-Yvette à Orsay, en passant par Igny ou Marcoussis.

En 2017, la dimension de l’événement a été revue à la hausse puisque l'association S[cube] est reçue à l’Opéra de Massy pour fêter ses 10 ans d’existence avec 500 m² d’exposition et un auditorium de 800 places, permettant d’accueillir plus de public.

L’accès à l’ensemble de l’événement est gratuit.

Concept

« Nous souhaitons décloisonner les domaines de la culture en abordant les notions scientifiques par le biais de la recherche mais pas seulement : nous faisons appel aux domaines artistiques ou encore à la philosophie, un moyen de diversifier les publics autant que de les surprendre. L’événement est construit pour être accessible à tous et surtout aux familles. Des ateliers adaptés aux enfants et des animations ludiques sont proposés. Nous attachons beaucoup d’importance à ce que les objets et jeux exposés soient initiateurs d’échanges entre parents et enfants. »

Programme

Vendredi 17 novembre

9h-17h : Journée pour les scolaires / Journée professionnelle

19h : Inauguration de l’événement - Vernissage de la nouvelle exposition itinérante « Chroniques de l’évolution »

20h30 : Table ronde « La vie dans l’espace » avec E. Bolmont, H. Reeves et T. Pesquet (sous réserve)

Samedi 18 novembre

10h-18h : Exposition et ateliers

18h : Conférence-Spectacle de jonglerie musicale Compagnie Chant de balle

Dimanche 19 novembre

10h-18h : Exposition et ateliers

15h : Spectacle Vents d’Automne

En détails

Journée pour les scolaires / vendredi 17 novembre de 9h à 17h

La manifestation « De la Science à l’Opéra » commencera le vendredi 17 novembre avec une journée pour les scolaires au sein de l’Opéra de Massy (91), pour leur faire découvrir les sciences à travers divers animations et ateliers.

L’accueil des classes du primaire et secondaire se fera de 9h à 17h par créneau d’une heure. Les élèves pourront y découvrir des thématiques scientifiques très variées, telles que la science du numérique, l’astrophysique, les sciences animales, l’évolution, ou bien encore l’aéronautique. Les animations sont proposées par l’association S[cube], ses membres fondateurs et ses partenaires.

Les inscriptions seront ouvertes du 4 septembre au 20 octobre par téléphone (09 83 04 10 13) ou depuis le site internet www.partageonslessciences.com.

Table ronde "La vie dans l'espace" / vendredi 17 novembre à 20h30

Une table-ronde grand public aura lieu le vendredi 17 novembre à l’Opéra de Massy, sur le thème de « La vie dans l’espace » .

Cette table ronde permettra de se questionner sur la vie humaine dans l’espace et dans l’univers :

Quelles sont les difficultés de la vie en apesanteur ?

Pourra-t-on un jour coloniser d’autres planètes ?

Quelles sont les caractéristiques de la Terre qui nous sont nécessaires pour vivre ?

Animée et modérée par Hervé Dole, de l’Institut d’Astrophysique Spatiale (unité mixte de recherche Université Paris-Sud / CNRS), la discussion réunira trois spécialistes :

Emeline Bolmont Chercheuse au CEA (Saclay) Elle travaille sur l’habitabilité des exoplanètes Site internet



Hubert Reeves Astrophysicien franco-canadien Auteur de nombreux livres de vulgarisation scientifique Site internet



Jean-François Clervoy Astronaute français de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) Vétéran de trois missions spatiales avec la NASA Site internet



Conférence-spectacle de jonglerie musicale / samedi 18 novembre à 18h

L’artiste jongleur Vincent De Lavenère et le scientifique Florent Hivert présenteront le samedi 18 novembre à l’Opéra de Massy une conférence-spectacle sur l’écriture d’une partition de jonglerie musicale basée sur les mathématiques. Ce travail est le fruit d’une recherche conjointe menée par l’artiste et le scientifique.

Vincent De Lavenère est un artiste jongleur professionnel. Il est le directeur artistique de la compagnie Chant de Balles. Depuis vingt ans, il se spécialise dans la création de spectacles de jonglerie musicale.

Florent Hivert est enseignant-chercheur à l’université Paris-Sud au laboratoire de recherche en informatique (LRI). Son domaine de recherche porte notamment sur l’analyse combinatoire.

Ensemble, ils travaillent sur l’écriture d’un spectacle de jonglerie musicale basée sur les mathématiques et en particulier sur la combinatoire. Ce projet est lauréat de l’appel à projets « Coup de Pouce » de la Diagonale Paris-Saclay.

L’analyse combinatoire est une branche des mathématiques qui étudie comment dénombrer et ordonner toutes les combinaisons possibles des éléments constitutifs d'un ensemble fini.

Spectacle Vents d'Automne / dimanche 19 novembre à 15h

150 musiciens essonniens se produiront sur la scène de l’Opéra et dialogueront par la musique avec un scientifique sur des thématiques comme la robotique, le temps et l’astrophysique.

Vents d’automne est le concert annuel du réseau des conservatoires de la Communauté Paris-Saclay. Cette année, il intègre une dimension scientifique sous l’impulsion de S[cube].

Les 150 instrumentistes à vent, amateurs et confirmés, interpréteront un spectacle musical autour des sciences, sous la direction de la cheffe d’orchestre Marie Faucqueur. Un scientifique interviendra ponctuellement entre les morceaux pour relier les thèmes joués à des préoccupations actuelles de la recherche.

