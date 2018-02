Événement

Inauguration de l'extension du bâtiment Alan Turing

L'inauguration de l'extension du bâtiment Alan Turing, siège du centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France, aura lieu le mardi 14 février 2017 à 15h00. Date : 14/02/2017

14/02/2017 Lieu : Centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France 1 rue Honoré d'Estienne d'Orves - Bâtiment Alan Turing - Campus de l'École Polytechnique - 91120 Palaiseau

À cette occasion, une visite de l'EquipEx FIT IoT-Lab et des démonstrations seront proposées par les équipes de recherche Commands, Gamma3, MΞdisim et Petrus, le Laboratoire Commun Inria - Microsoft Research et la start-up Therapixel.

Au programme

15h00 : Accueil des participants dans l'amphithéâtre Sophie Germain

15h10 : Mot d’accueil de Monsieur Bertrand Braunschweig , directeur du centre Inria - Saclay - Île-de-France

15h20 : Intervention de l'architecte du projet

15h30 : Discours institutionnels

Monsieur Thierry Mandon , secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ou un représentant de son cabinet) ;

, conseiller régional, président de la commission enseignement supérieur et de la recherche et maire de Palaiseau, représentant de Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France ; Monsieur Antoine Petit , Président-directeur général d’Inria ;

, Président-directeur général d’Inria ; Monsieur Jacques Biot , président de l'École polytechnique ;

, président de l'École polytechnique ; Monsieur Michel Bournat , président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, et représentant de Monsieur François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne.

16h00 : Geste inaugural par l'équipe de recherche Gamma3

16h15 : Cocktail et espace démonstrations avec les chercheurs de nos équipes

* Commands : "Bocop", un ensemble d'outils logiciels pour l'optimisation de systèmes dynamiques. Les applications incluent notamment l'énergie (bioréacteur, microgrid, véhicule hybride). Une collaboration est actuellement en cours avec la start-up Safety Line sur l'optimisation des trajectoires d'avions.

* FIT IoT-Lab : Le centre Inria Saclay – Île-de-France héberge l’une des 8 plateformes IoT-LAB de l’équipement d’excellence FIT. Cette infrastructure de réseau de capteurs est un environnement idéal pour tester les technologies de l’Internet des objets. FIT IoT-LAB poursuit l’initiative débutée avec le réseau français SensLab et est déployé sur huit sites (Saclay, Grenoble, Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Lyon, Berlin).

* Gamma3 : Simulations numériques et adaptation de maillages. L'équipe travaille sur la robustesse et la rapidité des algorithmes (mailleurs et solveurs) et met au point des logiciels de simulation numérique basée sur l'adaptation de maillages, par exemple, pour des problèmes concrets de mécanique des fluides.

* Laboratoire commun Inria - Microsoft Research : HACL*, "High Assurance Crypto Library" est une bibliothèque cryptographique écrite en F* et compilée vers C. La vérification en F* garantit la sûreté du code source, sa correction fonctionnelle ainsi que l'absence de certains canaux cachés. Elle s'inscrit dans un projet plus large, Everest, de vérification des différents composants du protocole HTTPS.

* MΞdisim : HeartVibes, modélisation cardiaque, sismocardiogramme et applications connectées. Développée à l’origine pour le suivi physiologique des astronautes, le sismocardiogramme (SCG) arrive à la portée du grand public, grâce aux capteurs désormais disponibles dans la plupart des smartphones. L’exploitation conjointe de SCG et de modèles simulés sur les dispositifs légers permettra un suivi cardiologique beaucoup plus fin, et facilement accessible pour les médecins et les patients.

* Petrus : "PlugDB", un serveur d’informations personnelles sécurisé capable d’acquérir, de stocker, d’interroger et de partager des données sous le contrôle de l’individu concerné, grâce au principe de la «protection de la vie privée dès la conception».

* Start-up Therapixel : "Fluid", navigation d'images sans contact pour le bloc opératoire. Ce logiciel permet au chirurgien en cours d'opération de faire monter sur un écran les images médicales dont il a besoin sans avoir à retirer ses gants. Par un langage des gestes très ergonomique, le chirurgien peut ainsi naviguer rapidement dans le dossier d’imagerie du patient en salle d’opération et avoir accès à toutes les données pour son intervention.

Localisation

