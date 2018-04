Café techno

Café techno : quelles interactions avec le monde numérique de demain ?

Inria Alumni, en partenariat avec NUMA et le blog binaire vous invite à débattre avec Michel Beaudouin-Lafon (LRI – Université Paris-Sud / Institut Universitaire de France) au Numa de 18h30 à 20h00. Date : 16/03/2016

16/03/2016 Lieu : 39 rue du Caire, 75002 Paris

Les smartphones et tablettes ont détrôné depuis peu les ordinateurs de bureau comme interfaces avec le monde numérique, tandis que les montres et lunettes connectées et les différents dispositifs de l’Internet des Objets nous promettent de nouvelles façons d’interagir dans un monde toujours plus connecté. La recherche en Interaction Humain-Machine explore depuis longtemps ces nouvelles méthodes d’interaction, et a anticipé nombre de ces évolutions. A travers les travaux de recherche actuels dans ce domaine, nous pourrons discuter des futures avancées possibles, mais aussi des risques qui en découlent. Peut-on rester humains en étant de plus en plus connectés et dépendants des machines ? Je pense pour ma part que les machines peuvent nous rendre plus humains si on sait les utiliser pour augmenter nos capacités, notamment de créativité, plutôt que se substituer à nous.

