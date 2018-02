Démonstrations scientifiques

Les équipes d'Inria au #techday#cealist au Nano-INNOV

Le mardi 14 mars 2017, dans le cadre du DigitalDays@Nano-INNOV, se déroulera la prochaine édition du #techday#cealist au Nano-INNOV sur le plateau de Saclay, avec comme thématique principale la "data intelligence ". À cette occasion, les équipes de recherche Cedar, Ex-Situ, Idla, Infine, Orpailleur et Select présenteront de nombreuses démonstrations... Date : 14/03/2017

14/03/2017 Lieu : Nano-INNOV - Avenue de la Vauve 911420 Palaiseau

Après le lancement du partenariat Digitec qu'Antoine Petit, Président-directeur général d'Inria, signera aux côtés notamment de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et de sept autres responsables d'établissements de recherche, une matinée de conférences portant sur l'intelligence artificielle aura lieu. À cette occasion, Bertrand Braunschweig, directeur du centre de recherche Inria - Saclay -Île-de-France, est invité à participer à la table ronde "L’intelligence artificielle au cœur de Digitec ".

L'après-midi sera quant à lui consacré à un #techshow où Inria exposera, aux cotés du CEA et de l'IMT, huit démonstrations scientifiques.

Les huit démonstrations scientifiques proposées par Inria

1 - MASSICCC, Massive Clustering with Cloud Computing

Équipe-projet Select (Inria Saclay - Île-de-France)

Démonstration présentée par Jonas Renault

MASSICCC , ou en anglais Massive Clustering with Cloud Computing, est une plate-forme web qui propose une interface simple et dynamique pour l'analyse de données mixtes directement depuis un navigateur web . Plusieurs logiciels d'analyse statistique sont disponibles (Mixmod, MixtComp, BlockCluster) et permettent de réaliser de l'apprentissage supervisé ou non-supervisé sur des jeux de données à grande dimension.

2 - OrphaMine : Une plate-forme d’analyse de données pour les maladies rares.

Équipe-projet Orpailleur (Inria Nancy - Grand Est)

Démonstration présentée par Chedy Raïssi

Voir la démonstration en vidéo

OrphaMine est une plate-forme qui permet de visualiser, d'intégrer et d'analyser les données pour les maladies rares . Les maladies rares sont souvent d'origine génétique et se définissent comme des maladies avec une faible prévalence. Les données au cœur de la plate-forme sont extraites à partir du site Orphadata qui centralise les données en accès libres d'Orphanet (INSERM, 1997). La plate-forme utilise notamment l'ontologie ORDO (Orphanet Rare Disease Ontology ) ainsi que l'ontologie HPO (Human Phenotype Ontology ) pour proposer des analyses et visualisations différentes pour une ou plusieurs maladies. Une version beta de la plate-forme est déjà accessible.

3 - Interactive Exploration over Concept Lattices with LatViz

Équipe-projet Orpailleur (Inria Nancy - Grand Est)

Démonstration présentée par Amedeo Napoli

Interactive Exploration over Concept Lattices with LatViz : a new tool which allows the construction, the display and the exploration of concept lattices based on the Formal Concept Analysis (FCA) formalism . In the classical setting, FCA starts from a binary table and outputs a complete lattice whose elements are concepts composed by an extent (the set of instances) and an intent (the description of the concept). This provides FCA very good capabilities regarding knowledge discovery and knowledge representation as well. The LatViz system proposes some remarkable improvements over existing lattice drawing tools related to FCA. It introduces various new functionalities focusing on interaction with experts, such as visualization of pattern structures --especially for dealing with complex non-binary data--, AOC-posets, i.e. the set of irreducible elements of the lattice, concept annotations, and filtering based on various criteria and visualization of implications. Based on these capabilities, the analyst can effectively perform interactive exploratory knowledge discovery and knowledge engineering, and especially ontology engineering.

4 - RIOT, système d’exploitation libre pour l’Internet des Objets (IoT)

Équipe-projet Infine (Inria Saclay - Île-de-France)

Démonstration présentée par Cedric Adjih

Voir la démonstration en vidéo

RIOT est un système d'exploitation open sourc e qui offre des protocoles standard pour des systèmes embarqués. ll permet de développer facilement des applications collectant des informations de capteurs et de les transmettre à un système central (ex: serveur). Les données ainsi collectées permettent de prendre des décisions intelligentes de gestion d'énergie, comme par exemple l'ajustement de la température ambiante.

RIOT est spécialement conçu pour les systèmes embarqués, qui sont très contraints en mémoire et énergie et RIOT peut être porté aisément sur des matériels différents. De plus, RIOT suit les derniers standards IP (6LoWPAN, RPL, ...).

RIOT peut être aussi expérimenté sur FIT IoT-LAB, une plate-forme ouverte et gratuite, comportant 3 000 nœuds de type réseaux de capteurs et Internet des objets, qui est conçue pour développer, tester et valider (à distance) des protocoles à grande échelle.

5 - Visualisation multiéchelle de données hétérogènes

Équipe-projet Ilda (Inria Saclay - Île-de-France)

Démonstration présentée par Emmanuel Pietriga

Il s'agit de composants logiciels facilitant la conception de visualisations interactives de grandes quantités de données hétérogènes, incluant images, graphiques vectoriels, documents, flux de données temps réel intégrés dans un espace d’information multiéchelle.

Atouts :

fonctionne sur murs d’images et stations de travail conventionnelles ;

affichage d’images et cartes de très grande taille ;

zoom fluide dans des espaces multiéchelles.

Interactions :

clavier-souris ;

gestuelles ;

tangibles.

Domaines d’application :

systèmes d’information géographique & géovisualisation ;

monitoring de systèmes complexes ;

analyse de données scientifiques.

6 - Tatooine : A Lightweight Integration Platform Applied to Data Journalism

Équipe-projet Cedar (Inria Saclay - Île-de-France)

Démonstration présenté par Oscar Mendoza et Ioana Manolescu

Tatooine is a Lightweight Integration Platform Applied to Data Journalism.

Data-driven applications incresingly require to efficiently and quickly exploit heterogeneous data sources. Tatooine allows integrating heterogeneous data and custom processing sources in a seamless fashion.

Sources: structured databases, such as governmentgathered data ; unstructured or semi-structured data (such as RDF datasets endowed with semantics), text... Most content management tools support just one data model.

Tatooine allows the user to quickly query set up integration queries across (very) heterogeneous data sources. Several visualization and processing modules allow Tatooine to enrich query results. Our demonstration is based on scenarios we study in collaboration with Le Monde, France’s major newspaper.

7 - Expressive Keyboard : Un clavier gestuel expressif

Équipe-projet Ex-Situ (Inria, CNRS et Université Paris-Sud)

Démonstration présentée par Wendy Mackay et Michel Beaudouin-Lafon

Expressive Keyboard est un clavier gestuel expressif qui permet d'entrer du texte en reliant les lettres d’un mot au lieu de les taper une à une. Expressive Keyboard détecte en plus l’expressivité du geste (variation de vitesse, de courbure, de taille) pour contrôler la couleur, la police ou toute autre caractéristique du texte produit.

Aspects innovants :

retrouver l’expressivité de l’écriture manuscrite ;

tirer parti de la richesse des gestes pour une communication plus naturelle.

Atouts :

compatible avec les claviers gestuels des smartphones actuels ;

ludique.

Perspectives :

créer une police paramétrique pour donner plus de contrôle à l’utilisateur ;

exploiter l’expressivité des gestes dans d’autres applications.

8 - StickyLines : Simplifier l’alignement et la distribution d’objets graphiques

Équipe-projet Ex-Situ (Inria, CNRS et Université Paris-Sud)

Démonstration présentée par par Wendy Mackay et Michel Beaudouin-Lafon

Parce que les logiciels de mise en page proposent des fonctions d’alignement qui s’avèrent peu intuitives. StickyLines réifie la notion d’alignement dans un objet graphique directement manipulable , ce qui rend les alignements visibles et persistants, et permet de les ajuster finement.

Aspects innovants :

la réification permet d’améliorer la puissance et la simplicité des logiciels graphiques ;

ce principe peut s’appliquer à d’autres fonctions des logiciels.

Domaines d’application :

logiciels graphiques ;

logiciels de CAO ;

logiciels utilisant des schémas (UML, …).

Perspectives :

application à d’autres domaines créatifs (musique, chorégraphie) ;

intégration dans des logiciels open source ou commerciaux.

