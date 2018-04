Séminaire du Centre d'Alembert

Prochain séminaire du Centre d'Alembert : jeudi 21 avril 2016

La prochaine séance du séminaire du Centre d'Alembert "Neurosciences et sciences de la cognition : avancées scientifiques et techniques, promesses et controverses" aura lieu Jeudi 21 avril 2016 avec Serge LAROCHE , Directeur de Recherche CNRS.

21/04/2016 Lieu : Faculté des Sciences d'Orsay

Faculté des Sciences d'Orsay Intervenants : Serge Laroche

Actuellement directeur d’une équipe de recherche « Mécanismes cellulaires et moléculaires de la plastiité et de la mémoire » à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (NeuroPSI) à Orsay, crée en janvier 2015. Fondateur en 2005 et directeur du GDR NeuroMem (GDR CNRS 2905) qui rassemble 33 équipes en France qui travaillent sur les neurosciences de la mémoire. Ancien directeur du Centre de Neurosciences Paris-Sud à Orsay (2010-2015), UMR CNRS/Univ Paris-Sud, et ancien directeur du Laboratoire de Neurobiologie de l’Apprentissage et de la Mémoire, unité CNRS/Univ Paris-Sud à Orsay (1994-2010).

Comment le cerveau construit-il nos souvenirs ?

Se souvenir des événements personnels de la vie et pouvoir les revivre parfois dans le moindre détail contribue non seulement à notre construction en tant qu’individu mais conditionne également notre relation aux autres. Comprendre les bases neurales des fonctions cognitives telles que la mémoire, identifier les mécanismes responsables des pathologies connexes et soigner les maladies du cerveau représente un des grands défis de la science moderne et un enjeu majeur pour la société. Quelle est la nature physique des traces mnésiques et quels sont les mécanismes qui président à leur construction, leur stockage et leur rappel ? Ce domaine de recherche a connu ces dernières années un essor considérable qui aboutit à une véritable révolution dans la connaissance du fonctionnement du cerveau et des bases neurales de la mémoire. On découvre ainsi que les souvenirs sont codés sous forme de motifs d’activité neuronale qui se propagent dans ces vastes réseaux du cerveau et que la capacité de stockage à long terme repose sur la machinerie moléculaire des neurones qui permet un remodelage fonctionnel et structural des réseaux neuronaux à la base de nos capacités de mémoire. Les avancées récentes dans la recherche des mécanismes de la mémoire seront résumées.

