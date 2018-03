Adrien Bousseau obtient une Bourse ERC Starting Grant

Zoom Siggraph 2016

Siggraph est une conférence internationale d’envergure consacrée à l’imagerie numérique ; elle attire près de 15 000 professionnels dont les plus grands noms des effets spéciaux, de l’animation et du jeu vidéo. Vous y avez présenté plusieurs articles cet été

« Deux articles portent sur le traitement et l'analyse de dessins et sont des résultats préliminaires de mon projet ERC. Le premier article expose une méthode permettant de convertir un dessin bitmap, c'est à dire représenté comme une grille de pixels, en un dessin vectoriel composé de courbes de Béziers (voir figure ci-dessous). Ces courbes ont l'avantage de représenter le dessin de façon compacte et facilement éditable, car leur forme est définie par un petit nombre de points de contrôle. De plus, les courbes de Béziers permettent de calculer certaines propriétés géométriques des lignes dans le dessin, comme leur courbure ou les angles qu'elles forment aux intersections. Je pense qu'à long terme ces propriétés seront utiles pour comprendre la forme 3D que le dessin représente. L’idée principale de notre algorithme est que les courbes devraient à la fois capturer la forme des traits dans le dessin, et être composées d'un faible nombre de points de contrôles. C'est ce second critère qui nous permet d'obtenir des résultats plus compacts et robustes que les méthodes précédentes. Ce travail a été fait en collaboration avec nos collègues de l’équipe Titane, dont l'expertise en traitement robuste de géométrie 3D a inspiré cette approche.

Notre algorithme convertit un croquis grossier (gauche) en un faible nombre de courbes vectorielles (droite). En favorisant une solution simple, notre algorithme retrouve des intersections précises malgré de nombreuses ambiguïtés.

L'autre article présente un outil de modélisation de bâtiments 3D par le dessin. Notre méthode s'appuie sur une représentation procédurale du bâtiment, c'est-à-dire que le modèle 3D n'est pas défini comme un ensemble de triangles mais comme un petit nombre de paramètres : les dimensions du bâtiment, le nombre d'étages, la pente du toit, le nombre de carreaux aux fenêtres, etc. Notre interface permet à l'utilisateur de dessiner chaque partie du bâtiment (la base, le toit, une fenêtre) et notre algorithme estime automatiquement les paramètres du modèle 3D qui correspondent aux formes dessinées. L’originalité de notre approche est d'utiliser une méthode d'apprentissage automatique afin de retrouver rapidement la valeur des paramètres sans avoir à tester toutes les combinaisons possibles. De plus, le modèle 3D qui en résulte est facile à éditer en changeant ses paramètres : par exemple pour augmenter le nombre d’étages ou la taille des fenêtres. Ce travail est issu d'une collaboration avec des chercheurs de l’université de Purdue (USA) experts en modélisation procédurale urbaine. »