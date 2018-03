Partenariat

1/07/2014

Amadeus et Inria signent un accord de collaboration de recherche pour une durée d’un an

Amadeus, l’un des leaders technologiques mondiaux pour l’industrie du voyage, et le centre de recherche Inria Sophia Antipolis - Méditerranée ont signé un accord pour débuter ensemble une collaboration de recherche d’une durée d’un an.

Cette collaboration entre le site de développement d’Amadeus basé à Sophia Antipolis et les équipes de recherche COATI (Combinatorics, Optimization, and Algorithms for Telecommunications) et SCALE (Safe Composition of Autonomous applications with Large-SCALE Execution environment), équipes communes du centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée et de l'I3S (UNS-CNRS), vise à évaluer les bénéfices que pourraient apporter les technologies du numérique dans des applications de distribution de voyages complexes. En effet, ces applications nécessitent des algorithmes très performants et des méthodes de programmation distribuée afin de rechercher les meilleures solutions parmi des milliards de combinaisons, en un temps très court grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs centaines (voire milliers) d'ordinateurs. Ces avantages seront démontrés dans une application permettant de construire des packages optimisés, clés en main, entièrement personnalisés pour répondre au mieux aux demandes complexes du voyageur.

Ce partenariat représente pour Amadeus une opportunité unique de déterminer une nouvelle approche afin d’améliorer et faire évaluer sa plateforme. À l’issue de cette recherche, Amadeus sera à même de proposer à ses clients de nouvelles solutions de voyage, avec une complexité de package jamais atteinte, sans augmenter le temps de réponse, voire même en le réduisant très fortement.

Par ailleurs, cette collaboration va permettre aux deux équipes projet communes Inria-I3S d'accéder à de nouvelles situations réelles et d'utiliser des données et des besoins terrain pour enrichir et prolonger leurs travaux de recherche dans les domaines des réseaux et des calculs et applications distribués.

Ce n'est qu'une première étape et en fonction des résultats obtenus, Amadeus pourrait proposer des sujets de thèse pour approfondir cette recherche !

Mots-clés : Partenariat Scale Coati Programmation distribuée Algorithme Réseaux de communication