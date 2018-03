Prix

Eitan Altman, directeur de recherche Inria dans l'équipe-projet MAESTRO, vient de recevoir le prix "Isaacs' Award" sur ses travaux de recherche autour de la théorie des jeux, lors de la conférence internationale ISDG qui s'est déroulée du 9 au 12 juillet à Amsterdam.

Eitan Altman est l'un des meilleurs spécialistes internationaux de l'optimisation et du contrôle des réseaux de communications. Ses travaux portent sur l'interface entre la théorie des jeux et les réseaux de télécommunications. Il a été précédé par des scientifiques remarquables tel que Ravi Mazumdar, Aurel A Lazar, Tamer Basar, Nahum Shimkin et Ariel Orda.

Eitan Altman a animé 2 conférences sur la thématique " Games in Complex Systems and Social Networks " lors de la 16ème édition de l'ISDG (International Symposium on Dynamic Games and Applications):

> Decentralized Protection Strategies Against SIS Epidemics in Networks

> Strategic Timing of Publication over a Shared Timeline

Ses travaux de recherche dans la communauté "Network Engineering Games" vient d'être récompensés par l'Isaacs' Award.

La communauté "Network Engineering Games" focalise son travail sur toutes les couches du réseau y compris la couche physique (et donc les aspects de la théorie de l'information, du codage et du traitement du signal), en suivant la vision de la communauté Télécom qui elle, considère chaque couche du réseau comme étant un sous système autonome.

Depuis quelques années Eitan Altman s'est spécialisé dans des modèles de jeux dans les systèmes complexes. Il est notamment coordinateur scientifique du projet européen CONGAS.

Par sa créativité, ses apports à la communauté scientifique et ses activités de valorisation, Eitan Altman contribue fortement à la renommée de la recherche française dans le domaine des communications.

Rufus Philip Isaacs (1914-1981) est le pionnier à avoir créé une discipline de la théorie des jeux en ingénierie. Il était ingénieur en aviation et ses travaux de recherche portaient sur les jeux dynamiques, en particulier les jeux de poursuite – évasion. D'autres communautés en ingénierie utilisant la théorie des jeux ont vu le jour depuis, dont la communauté du trafic routier (avec Wardrop, Beckmann, Dafermos, Nagurney et autres) et la communauté des jeux algorithmiques (dont Roughgarden, Tardos, Kleinberg et autres).

Mots-clés : Eitan Altman Issacs award Théorie des jeux ISDG Contrôle des réseaux de télécommunications