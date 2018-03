Class'Code

Anne Schneider - 18/04/2016

Premières expérimentations de Class'Code en PACA

Class'Code est une action de formation des professionnels de l'éducation et au-delà pour initier enseignants (primaire, collège) et animateurs (périscolaires, associations) à la pensée informatique, pour être en capacité de la transmettre à des jeunes de 8 à 14 ans, dans et hors l'école.

C'est un programme de formation innovant couplant à la fois des formations en ligne, des temps de rencontre et de l'accompagnement.

Ce projet est soutenu par les associations professionnelles de l’informatique et des réseaux d’éducation, réunis par la SIF. Il est porté par Inria, institut public de recherche en sciences du numérique. Les start-up Magic Makers et OpenClassrooms en assurent respectivement la direction pédagogique et la production. Le déploiement sur les territoires s’effectue sous l’impulsion des Petits Débrouillards. Une expérience pilote est actuellement conduite en Provence Alpes Côte D’Azur et en Pays de la Loire, avec le soutien de la Région.« L'ambition est de former sur 5 ans, en ligne et sur environ 1 500 lieux, les 300 000 formateurs au code dont le pays a besoin, y compris dans les milieux géographiquement et socialement écartés ».

Où et quand

Class'Code proposera, à partir de la rentrée 2016, cinq modules de formation en ligne (type MOOC) chacun couplés à deux temps de rencontre entre participants (il s'agit donc d'une formation hybride). Chaque module permet en une dizaine d’heures réparties sur 3 à 4 semaines, de s'approprier les notions et concevoir des activités : programmation créative, codage de l’information, robotique ludique et enjeux sociétaux liés, etc. Le nouveau contexte introduit par les programmes des cycles 3 et 4 a été pris en compte.

Vous souhaitez vous inscrire pour la rentrée ?

Il suffit de le faire ici sur https://pixees.fr?cc et début juin nous partagerons toutes les informations : formation en ligne, possibilités de rencontres à proximité, attestation de participation, intégration avec les plans annuels de formation, etc...

Les inscrits pourront :

Commencer à programmer pour comprendre les fondements du « numérique ».

Comprendre les concepts clés de l’informatique (machines, langage, information, algorithmes).

Acquérir un peu de culture informatique pour comprendre les enjeux de société liés.

Être en capacité d’utiliser des séquences pédagogiques proposées ou d’en créer de nouvelles.