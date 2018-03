IDEX UCAJEDI

IDEX UCAJEDI : le 1er challenge d'Université Côte d'Azur

Mercredi 21 janvier, la ComUE Université Côte d’Azur (UCA) dont le centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée est membre, vient de déposer sa candidature pour un IDEX/ISITE lancé par le gouvernement dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA) qui vise à doter le pays d'une dizaine de grandes universités de recherche comparables aux meilleures universités du monde. Nom de code UCAJEDI " : Joint, Excellent and Dynamic Initiative", un projet fort et cohérent, qui réunit toutes les entités publiques et privées du territoire azuréen à forte visibilité internationale. Un enjeu considérable...

Le paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche française se recompose autour de 25 sites (8 sur Paris et la Région Parisienne et 17 en Région) qui bénéficieront de contrats avec l’Etat. Les Universités et Etablissements actuellement sous contrat (150 environ) ont préparé leurs regroupements au travers de l’élaboration de Politiques de Site qui serviront de base à la future contractualisation.

Dans ce cadre de coordination territoriale de l'enseignement supérieur et de la recherche, les acteurs académiques de la Côte d'Azur ont pris le parti de s'engager dans une politique commune de site qui met en valeur les atouts scientifiques de leur territoire. Ils ont choisi de coordonner leurs forces au sein d’une Communauté d’Universités et d’Etablissement (ComUE) à vocation « Recherche », nommée : Université Côte d’Azur (UCA).

UCA a pour ambition d’accroître la visibilité du site et son rayonnement national et international, de mettre en synergie les compétences distinctives et d’organiser la complémentarité et la pluridisciplinarité des Etablissements et Institutions partenaires. Elle repose sur des forces spécifiques qui rendent le territoire remarquable.

A la date de sa création, les Membres d’UCA sont :

• Université Nice Sophia Antipolis (UNS),

• Observatoire de la Côte d’Azur (OCA),

• Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

• Institut national de la recherche en informatique et en automatique (Inria),

• SKEMA Business School,

• EDHEC Business School,

• Centre Hospitalier Universitaire de Nice (CHU Nice).

• Un collège d’Ecoles d’Art et de Design :

o Centre National de Création Musicale (CIRM)

o Ecole Nationale Supérieure d’Art Villa Arson,

o Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA),

o The Sustainable Design School (SDS),

o Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower

o Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice (CNRR)

UCA est candidate au futur Programme d’Investissement d’Avenir visant à financer les actions d’excellence dans le domaine de la Recherche et de la Formation (IDEX-ISITE) dans tous les grands domaines de la connaissance, avec comme partenaires, par le biais de conventions, l’INSERM, l’INRA, l’IRD, L’Ecole des Mines de Paris pour son site de Sophia Antipolis et EURECOM. Le dossier de candidature vient d'être déposé ce mercredi 21 janvier, sous le nom de : UCAJEDI "Joint, Excellent and Dynamic Initiative"

UCA se présente comme un véritable challenger dans la course à l'obtention de ces Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA)

La stratégie du projet UCAJEDI se fonde sur 3 piliers :

-une vision scientifique ambitieuse et disruptive;

-une relation désinhibée avec les collectivités et les entreprises, dédiée à la dynamique économique du territoire ;

-une gouvernance simple, efficace et apte à décider rapidement.

Dans dix ans, l’excellence et la dynamique portées par UCAJEDI auront fait émerger une université transdisciplinaire au meilleur niveau mondial et répondant par l’innovation aux enjeux majeurs de société.

Du côté de Montpellier ...

Inria est partenaire de la comUE LR-Universités. Celle-ci vient également de déposer son dossier de candidature pour l'idex : projet Live + , qui fédère les 25 établissements publics d’enseignement supérieur et organismes de recherche présents dans l’Académie de Montpellier. Comme pour UCA, l'ambition commune est de devenir un pôle universitaire reconnu parmi les meilleures universités mondiales dans son périmètre d’excellence : les sciences du vivant, leurs avancées fondamentales et leurs applications à la santé, à l’agronomie et à l’environnement, leurs interactions avec les disciplines qui entrent en résonance avec elles, avec un focus particulier vers les Pays du Sud. Live + contribuera, par ses orientations stratégiques, à appréhender les grands défis sociétaux : améliorer la santé et le bien-être des citoyens, réconcilier la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des ressources renouvelables et protéger l’environnement et la biodiversité.

À sa création, Languedoc-Roussillon Universités regroupe les membres suivants :

- Université de Montpellier ;

- Université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

- Université de Perpignan ;

- Université de Nîmes ;

- École nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

- Institut de recherche pour le développement ;

- Centre national de la recherche scientifique.

Mots-clés : ComUE UCA UCAJEDI PIA IDEX Initiative d'excellence