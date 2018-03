Publication

5/12/2012

Modeling in Computational Biology and Biomedicine

Parution du livre "Modeling in Computational Biology and Biomedicine: A Multidisciplinary Endeavor " chez Springer, édité par Frédéric Cazals (Equipe ABS) et Pierre Kornprobst (Equipe Neuromathcomp), avec des forewords de Joël Janin (Université d'Orsay) et d'Olivier Faugeras (Inria, Equipe Neuromathcomp).

Chaque chapitre illustre une synergie entre des aspects méthodologiques (décrits par les équipes d'Inria ABS, Asclepios, Athena, Ayin, Biocore, Neuromathcomp et de l'UNSA/I3S) et des aspects plus applicatifs (participation de collègues de l'IBPC/CNRS, SOBIOS SA, Princess Grace Hospital, INRA, Siemens Corporate Research, Ospedale Pediatrico Bambine Gesù Rome, INSERM Epilepsy and cognition laboratory, CINV-Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaiso).

Ce livre comporte un chapitre pour chacun des cours du Master of Science in Computational Biology and Biomedicine .

Mots-clés : Computational biology Mathematical biology Biology Biomedicine Neuroscience