Nomination

20/11/2014

Nicholas Ayache, nouveau membre de l'Académie des sciences

10 nouveaux membres viennent d'être élus à l'Académie des sciences lors de l'Assemblée plénière du 18 novembre 2014. Parmi eux, Nicholas Ayache, Directeur de recherche de classe exceptionnelle Inria, sur un poste "Sciences de l’information et médecine" , à l’interface des sections "Sciences mécaniques et informatiques" et "Biologie humaine et sciences médicales".

Titulaire de la Chaire Informatique et sciences numériques au Collège de France, Nicholas Ayache est l’un des plus éminents chercheurs dans le domaine de l’analyse et de la simulation d’images médicales. Il a reçu cette année le Grand Prix Inria - Académie des Sciences. Il est membre de nombreux conseils scientifiques et a co-fondé 5 start-up. Il a notamment obtenu de nombreux prix dont le grand prix EADS, le prix Microsoft pour la science en Europe et une bourse du conseil européen de la recherche.

"C'est un immense bonheur d'être ainsi accueilli par l'Académie des sciences ; au delà de la reconnaissance de mes propres recherches et de celles de mon équipe et de nos collaborateurs, cette élection témoigne aussi de la reconnaissance d'un jeune champ de recherche en plein essor et de toute une communauté scientifique à l'intersection de l'informatique, des sciences numériques et de la médecine". Nicholas Ayache

Les nouveaux membres seront reçus sous la Coupole de l’Institut de France mardi 16 juin 2015 à 15h

Début 2014, l’Académie des sciences a ouvert une session d’élection pour dix sièges interdisciplinaires : huit à l’interface des sections et deux au titre de l’intersection des applications des sciences. Conformément aux statuts, cinq postes (50%) étaient réservés à des candidats "junior", c’est-à-dire âgés de moins de 55 ans au 1er janvier 2014. Les sections concernées ont identifié les candidats potentiels, des commissions multidisciplinaires de "mise en lignes" ont proposé un classement et le vote final a eu lieu le 18 novembre, en séance plénière. Chaque nouvel élu choisit la section de l’Académie dont il souhaite relever ; sa fiche biographique sera mise en ligne sur le site de l’Académie des sciences, dans la rubrique « Membres ». Les membres sont élus à vie à compter du jour où le président de la République signe le décret d’approbation de leur élection.

Mots-clés : Inria Sophia Antipolis Académie des sciences Nicholas Ayache