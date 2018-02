Jean-Christophe Thalabard – Mathématiques, Statistiques et Médecine : des collaborations plus que jamais nécessaires

Jean-Christophe Thalabard viendra nous présenter ses travaux le 6 avril 2017. L'intitulé de son exposé : "Mathématiques, Statistiques et Médecine : des collaborations plus que jamais nécessaires". Date : 6/04/2017

Lieu : Inria, Sophia Antipolis, Bâtiment Kahn

Intervenant(s) : Jean-Christophe Thalabard, médecin professeur à l'Université Paris Descartes

Jean-Christophe Thalabard, médecin professeur à l'Université Paris Descartes Organisateur(s) : Comité du Colloquium

Résumé (la présentation sera en français)

À travers le paradigme d’une maladie chronique fréquente, le cancer du sein, nous souhaitons aborder les évolutions de formes de collaborations entre le domaine médical et les chercheurs en mathématiques appliquées.

La capacité à observer et quantifier les états physiologiques et pathologiques et approcher leurs variabilités intra- et inter- individuelles a marqué l’entrée dans une médecine dite scientifique dès la fin de XVIIIe siècle. Dès la seconde moitié du XXe siècle, le monde anglo-saxon, suivi rapidement par le monde scandinave, a su mettre en place des recueils systématiques de mortalités puis d’incidence, dont les analyses ont permis la mise en évidence de facteurs diagnostiques et pronostiques et de suggérer des modèles "mécanicistes" de cancérogenèse, qui essayaient de faire le lien entre les données épidémiologiques et les données recueillies en laboratoire. Le lien entre le type de données recueillies et les modalités statistiques d’analyse était bien précisé. La prise en compte de facteurs dépendant du temps, dont les expositions hormonales, était et reste un sujet d’importance. Parallèlement, des modèles empiriques de prédiction du risque étaient proposés conditionnés par l’existence on non d’antécédents familiaux, régulièrement mis à jour en fonction de la découverte de nouveaux marqueurs, avec toute la question de la validation de ces modèles.

La mise en évidence des premiers gènes de susceptibilité aux cancers du sein a représente une étape majeure qui a pu être franchie par les techniques d’épidémiologie génétique. Les possibilités offertes par les techniques de génétique moléculaires ont nécessité de nouvelles formes d’analyses. Le rapport entre le nombre de sujets observés et le nombre de variables explicatives potentielles s’est inversé. Les liens génotypes/ phénotypes se révèlent plus complexes et hétérogènes. Un des challenges actuels est la possibilité de détecter précocement, par des méthodes fiables et peu invasives, en population les tumeurs susceptibles d’avoir une évolution défavorable. La question de la qualité et du type de données recueillies reste cruciale ainsi que celle de la répétabilité des résultats publiés, qui passe par la mise à la disposition des données et des algorithmes. Cette exigence scientifique impose le respect des règles d’utilisation des données.

Mots-clés : Jean-Christophe Thalabard Colloquium J. Morgenstern Sophia Antipolis Statistiques Inria Médecine Mathématiques