Robotique : à la recherche de la performance industrielle et sociale

Le 7 juillet prochain ne manquez pas l'évènement "Robotique : à la recherche de la performance industrielle et sociale" organisé à EuraTechnologies. Trois différentes équipes de recherche Inria interviendront pour présenter leurs travaux de recherche liés à la robotique, en application avec l'industrie. Venez découvrir les nouvelles technologies liées à la robotique ! Date : 7/07/2016

7/07/2016 Lieu : Salle de conférences, EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne, Lille

Découvrez les nouvelles technologies liées à la robotique

A l’ère des nouvelles technologies, les robots s’immiscent dans notre quotidien et transforment les systèmes de production des PME et des grands groupes. Considérée comme une solution de performance et de compétitivité pour l’industrie, la robotisation soulève encore beaucoup de questions en termes d’intégration, de coût, de rentabilité et d’éthique. Des défis scientifiques et technologiques sont également au cœur de la robotique.

Venez rencontrer les acteurs de la région qui s’intéressent à ces problématiques, des entreprises qui partageront leur expérience d’intégration de robots industriels dans leur activité, des chercheurs spécialisés en robotique qui vous présenteront les dernières avancées technologiques en la matière. Au programme : conférences et démonstrateurs !

Programme

08h45 : Accueil café

09h00 - 09h20 : Discours d'ouverture , Olivier Durteste, directeur général de Mécanov

Robotique & industrie

09h20 - 09h55 : Le robot, futur de l’homme et de l’entreprise…vision du Cetim sur la démarche pragmatique pour une intégration réussie , Cyril Jacquelin, expert robotique, performance industrielle durable & Patrick Orlans, délégué régional, Cetim

09h55 - 10h20 : Estimation appliquée à la robotique : un contrôle-commande plus performant , Jean-Pierre Richard & Wilfrid Perruquetti, équipe-projet Non-A, Inria

Nous présenterons tout d'abord deux concepts qui sont au cœur des algorithmes développés par Non-A : celui d'estimation (reconstituer des informations sans les mesurer directement) et celui de boucle de commande (sur la base de ces informations reconstituées, agir pour réaliser certains objectifs avec certaines performances). L’estimation comme le contrôle sont exécutés en temps réel et la rapidité de convergence des algorithmes est primordiale : elle est au cœur des recherches menées dans Non-A. Cette présentation se basera sur plusieurs réalisations et vidéos, le plus souvent issues de domaines de la robotique (robot manipulateur, retour d'effort à distance, robots mobiles, contrôle de flottille et localisation collaborative, etc.) mais aussi sur des applications plus exotiques (détection de pollution par exemple).

Robotique & collaborations

10h 20 - 10h55 : La robotique collaborative dans l’industrie du futur : quels enjeux / quels défis ? Quels sont les secteurs concernés ? Présentation du projet H2020 COLROBOT - Collaborative Robotics for Assembly and Kitting in Smart Manufacturing , Mohamed Salah Bouassida, ingénieur R&D, CITC

10h55 : Pause café

11h05 - 11h30 : Machine to Machine : auto-organisation de flottes de robots grâce au LiFi , Valeria Loscri, chargée de recherche, équipe-projet Fun, Inria

Aujourd’hui les robots se retrouvent dans notre quotidien et sont de plus en plus intelligents et capables de s’auto-organiser. Les manières de s’organiser passent quand même à travers la communication. La possibilité de faire un échange d’informations est normalement basée sur de technologies “traditionnelles“ (i.e. les ondes Radio). Aujourd’hui le niveau de communication peut être enrichi par d’autres moyens de transmission, comme par exemple la lumière. Dans cette présentation nous porterons l’attention sur la technologie de communication LiFi (Light Fidelity) et nous montrerons quelques applications intéressantes qui se basent sur le LiFi.

11h30 - 11h50 : Normalisation et sécurité appliquées à la robotique collaborative… le Cetim apporte son éclairage, Cyril Jacquelin, expert robotique, performance industrielle durable & Patrick Orlans, délégué régional, Cetim

11h50 - 12h10 : Intégration de robot en PME : construire un cahier des charges des usages avec les acteurs par la simulation pour une performance globale, Nicolas Vispi, ARACT

Robotique & perspectives

12h10 - 12h35 : Les robots déformables sous contrôle ! , Christian Duriez, directeur de recherche, équipe de recherche Defrost, Inria

Les robots déformables ou souples (soft-robots) amènent une révolution dans la conception des robots: les robots n’ont plus besoin d’être rigides, mais peuvent être constituées d’une structure complexe, composée de régions plus ou moins rigides, comme on trouve dans la nature. La robotique souple amène des perspectives passionnantes en termes de nouvelles applications, de réduction des couts de fabrications, de robustesse, d’efficacité et aussi de sécurité. Cela peut constituer un grand bond en avant en robotique dans les années à venir, avec des applications en médecine, pour l’industrie, mais aussi pour la robotique domestique, les jeux et l’art...

Cependant, le manque de méthodes pour le contrôle et la modélisation de ces robots souples est un des principaux obstacles identifié par tous les états de l’art de ce nouveau domaine, et particulièrement lorsque le robot interagit avec son environnement. Le projet de l’équipe Inria Defrost est de trouver une solution à ce problème en utilisant des méthodes numériques temps-réel.

12h35 : Buffet & networking

13h30 - 15h00 : Démonstrateurs, sur le Plateau Inria et à l'Ensam

A propos du Plateau Inria Le Plateau Inria est un espace de démonstration de 200m² situé au cœur d’EuraTechnologies. C’est une partie intégrante du centre Inria Lille - Nord Europe puisqu’il est dédié aux activités de ses équipes de recherche dans le domaine des sciences du numérique. Il permet de favoriser les interactions entre la communauté scientifique, le monde économique et la société. Configuré tel un espace de travail collaboratif ou lieu d’accueil d’évènements, il a vocation à être un lieu de convergence de l’ensemble des acteurs de l’écosystème régional dans le domaine de l’innovation et du numérique. A propos du Living Lab Smart Induistries- ENSAM Arts et Métiers, KUKA Robotics et le CITC-EuraRFID se sont réunis le 24 septembre 2015 pour créer le Living Lab Smart Industries. Ce partenariat permet de développer la complémentarité et la synergie des travaux des trois collaborateurs en matière de robotique et d’industrie du futur. Ce partenariat se fonde sur trois missions principales : favoriser le développement économique, scientifique et technologique, participer à l’excellence de la formation des ingénieurs, et participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique sur les domaines de la robotique collaborative, de la robotique mobile et des technologies liées à l’Alliance Usine du Futur, une démarche industrielle portée par le gouvernement.

