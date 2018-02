Médiation

10/03/2016

Inria fête les maths avec 60 lycéens

Dans le cadre de la semaine des maths et en partenariat avec le rectorat de l’Académie de Bordeaux, le centre de recherche Inria Bordeaux – Sud-Ouest reçoit 60 élèves de lycée le 15 mars 2016.

La Semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. Pour cette cinquième édition, Inria Bordeaux – Sud-Ouest propose des conférences et des ateliers "découverte" à 60 lycéens des lycées Kastler et Victor Louis de Talence.

"Découvrir" sera le maître-mot de la matinée du 15 mars au sein du centre de recherche avec au programme : visite du bâtiment et des locaux d’expérimentation, ateliers ludiques autour des algorithmes et jeu de plateau Datagramme. Deux conférences viendront rythmer ces temps de visite et d’activité, l’une intitulée "Les graphes, un outil pour modéliser le monde, les machines et les programmes", l’autre tournée vers l’avenir des scientifiques en herbe, sur la diversité des métiers au sein du monde de la Recherche.

Mots-clés : Médiation Sciences manuelles Mathématiques Lycée Datagramme