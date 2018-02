Reconnaissance d’objets, une problématique résolue ?

Colloque Interfaces

Le Centre de Recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest crée "Interfaces", le colloque scientifique aquitain des sciences numériques. Ce cycle de conférences accueillera plusieurs fois dans l'année des scientifiques du monde entier reconnus pour la qualité de leurs travaux et des résultats qu'ils produisent.Les sujets traités ont bien sûr un impact dans les domaines informatiques et mathématiques appliquées mais sont aussi caractérisés par leur croisement avec d'autres sciences et d’autres domaines. La médecine, les Sciences Humaines et Sociales, l’art sont par exemple des thématiques qui seront abordées. Date : 10/07/2015

10/07/2015 Lieu : Institut de Mathématiques de Bordeaux - Campus de l'université de Bordeaux à 11h00

Institut de Mathématiques de Bordeaux - Campus de l'université de Bordeaux à 11h00 Intervenants : Simon Thorpe, Directeur du Centre de Recherche Cerveau & Cognition

Simon Thorpe, Directeur du Centre de Recherche Cerveau & Cognition Organisateurs : Centre de Recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Pour sa première édition, Interfaces • Colloque scientifique aquitain des sciences numériques, accueille :

Simon Thorpe

CerCo (Centre de Recherche Cerveau & Cognition), Toulouse, France.

Après une courte introduction en français, l'exposé se tiendra en anglais.

Has object vision been solved?

The ability of humans to identify and categorize objects in complex natural scenes has long been thought to be beyond the capacities of artificial vision systems. However, recent progress in Deep Learning and Convolutional Neural Networks has demonstrated that simple feed-forward processing architectures composed of less than 10 layers of neurons can achieve human levels of performance in object recognition tasks. It is interesting to note that such processing architectures have a very similar structure to the primate visual system. Could it be that we are close to understanding how our brains recognize stimuli? I will argue that the main problem with the current state of the art in computer vision is that the learning procedures used are totally unrealistic. Essentially, building such a system requires hundreds of millions of training cycles of supervised learning. By contrast, our own visual systems can learn new stimuli in a few tens of presentations. I will suggest that more biologically realistic learning mechanisms based on spike-based processing and Spike Time Dependent Plasticity (STDP) may be much closer to the way our own visual systems operate, and allow our visual systems to learn about objects in the visual world on the basis of experience.

Simon Thorpe PhD en Experimental Psychology, University of Oxford en 1981.

Directeur de Recherche au CNRS.

Directeur du CerCo: Centre de Recherche Cerveau & Cognition - UMR5549 à Toulouse. Après une formation en Psychologie et Physiologie a l'Université d'Oxford, il a obtenu sa thèse sous la direction du Prof. Edmund Rolls en 1981. Après une année de post-doc au Canada dans le laboratoire de Max Cyander il vient en France pour rejoindre le laboratoire de Michel Imbert à Orsay, puis à Paris. Recruté au CNRS en 1983, il a été un des membres fondateurs du Centre de Recherche Cerveau et Cognition créé à Toulouse en 1993. Ses travaux ont porté sur la neurophysiologie des aires frontales, et du système visuel chez le singe et le chat, et sur les études en psychologie expérimentale chez l'homme sur la catégorisation visuelle rapide. Il a également réalisé un travail plus théorique sur le codage neuronal, travail qui a conduit en 1999 à la création d'une société de valorisation, SpikeNet Technology qui commercialise un système de traitement d'images temps réels basé sur l'ingénierie inverse du système visuel biologique.

Lauréat en 2012 d'une bourse « Chercheurs confirmés » du Conseil Européen de la Recherche (ERC) sur le sujet très interdisciplinaire "Memory Mechanisms in Man and Machine" impliquant la psychologie, les neurosciences, la modélisation informatique et le développement de hardware.

