Colloques Interfaces

Défis de l'informatique pour les applications de détection distribuée

"Interfaces", le colloque scientifique aquitain des sciences numériques. Ce cycle de conférences accueille plusieurs fois dans l'année des scientifiques du monde entier reconnus pour la qualité de leurs travaux et des résultats qu'ils produisent. Les sujets traités ont bien sûr un impact dans les domaines de l'informatique et des mathématiques appliquées mais sont aussi caractérisés par leur croisement avec d'autres sciences et d’autres domaines. La médecine, les sciences humaines et sociales, l’art, sont par exemple des thématiques abordées. Date : 22/09/2017

22/09/2017 Lieu : Centre de Recherche Inria - Bordeaux - Sud-Ouest, salle Ada Lovelace à 11h

Centre de Recherche Inria - Bordeaux - Sud-Ouest, salle Ada Lovelace à 11h Intervenant(s) : Henri Bal

Henri Bal Organisateur(s) : Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Pour sa prochaine édition, Interfaces • Colloque scientifique aquitain des sciences numériques, accueille :

Henri Bal

Professeur d'informatique à la Vrije Universiteit d'Amsterdam (Pays-Bas)

L'exposé se tiendra en anglais et sera suivi d'un pot.

Défis de la recherche pour les applications de détection répartie

Le champ de la détection distribuée évolue rapidement. De nombreuses applications utilisent des téléphones intelligents et portables pour la santé humaine, les bâtiments, la qualité de l'air, la circulation et la sécurité. Les infrastructures Internet of Things (ioT) sont de plus en plus disponibles, conduisant à des milliards de dispositifs de capteurs peu coûteux sur Internet. Cette évolution arrive avec de nombreux nouveaux défis pour l'informatique, car les applications de capteurs traitent généralement des données très dynamiques et largement distribuées et ont souvent besoin de temps de réponse courts.

Cet exposé portera d'abord sur quelques développements technologiques pertinents dans les capteurs, la technologie de communication IoT (par exemple, LoRaWAN). Ensuite, il abordera les défis de la recherche pour l'informatique. La grande diversité des technologies de capteurs et de communication nécessite des mécanismes transparents pour traiter facilement les données des capteurs de manière uniforme. La distribution extrême des capteurs et les nombreux niveaux de hiérarchie dans les systèmes informatiques distribués modernes rendent l'ordonnancement des calculs très complexe. De plus, les outils analytiques de niveau supérieur doivent être adaptés pour gérer les données de capteurs dynamiques (streaming ). Enfin, il existe de nombreuses questions intéressantes sur la vie privée, l'éthique et l'économie liées aux futures applications de capteurs distribués. L'exposé traitera de ces défis et les illustrera avec des exemples tirés de nos recherches récentes sur les systèmes et les applications de programmation.