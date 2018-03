Inauguration

15/06/2016

Inauguration du Centre de Conception du Logiciel

Le 15 juin 2016, Grenoble-Alpes Métropole, Inria et CEA Tech ont inauguré le Centre de Conception du Logiciel (CCL) sur le campus GIANT, à Grenoble. Le CCL offre un rassemblement unique d’experts pour le design de puces, la conception de logiciels embarqués et le test sur prototypes réels.

Le Centre de Conception du Logiciel regroupe des équipes de recherche Inria, composant la nouvelle antenne Inria Grenoble GIANT, des équipes de CEA Tech, les équipes du CRI (Centre de Recherche Intégrative) ainsi que des industriels, spin off et antennes de sociétés offrant des outils et des expertises industrielles de conception, de programmation, de qualification de puces, de plates-formes numériques et de systèmes embarqués sur puce.

Le CCL concrétise la collaboration entre les acteurs du logiciel et ceux de la microélectronique pour développer les futurs systèmes numériques performants, reconfigurables, adaptables et sûrs, tout en réduisant leur consommation énergétique. Il traite l’ensemble de la chaîne de compétences nécessaires au développement d’un système embarqué intégré intelligent, depuis les technologies avancées de la microélectronique jusqu’à l’architecture, la conception des circuits, la programmation et l’optimisation des logiciels embarqués et l’évaluation du système numérique.