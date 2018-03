Médiation

Myriam Andurand (*) - 5/05/2017

Inauguration de l'espace LOGIN

Les 2 et 3 mai 2017 a eu lieu l’inauguration de l’espace LOGIN d'Inria Grenoble – Rhône-Alpes. Cet espace de découverte, de démonstrations et d’échange sur les sciences du numérique est désormais ouvert aux visites libres et guidées, du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Sur environ 100m², l’espace LOGIN présente de manière pédagogique et interactive une dizaine de résultats de recherche des équipes d’Inria Grenoble-Rhône-Alpes.

Les visiteurs ont pu, par exemple, découvrir les enjeux de protection de la vie privée avec le développement des objets connectés, la régulation de trafic routier sur la rocade Sud de Grenoble, le prototypage de nanosystèmes, la modélisation 3D personnalisée du corps humain, l’animation automatisée de figures 3D ou la simulation et l’animation de papier froissé …

Désormais ouvert à tout public, l’objectif de ce nouvel espace est de faire découvrir et comprendre les recherches en sciences du numérique à travers les travaux d’Inria, de faciliter les collaborations industrielles avec l’institut et de faire connaître les enjeux et applications du numérique au plus grand nombre. L’espace, organisé en quatre zones de démonstrations - "Monde connecté", "Monde réel", "Monde virtuel" et "Monde autonome" - est constitué de postes interactifs qui seront renouvelés au fil des années. Une zone de travail et d’échange y a également été mise en place.

Après la découverte de l’espace LOGIN , les invités ont bénéficié d’une visite de deux équipements d’excellence d’Inria Grenoble – Rhône-Alpes : la plate-forme de captation 4D Kinovis , et le lieu de recherche d’expérimentation d’habitat intelligent Amiqual4Home .

Mots-clés : Espace login Démonstrations Inauguration Collaboration. Médiation