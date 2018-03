Nanosciences

9/06/2017

SAMSON dépasse les 1000 bêta-testeurs dans le monde

SAMSON, plate-forme logicielle dédiée à l’étude et au prototypage de nanosystèmes et développée par l'équipe de recherche Nano-D, atteint les 1000 bêta testeurs dans le monde. La nouvelle version est disponible depuis le 23 mai 2017. Face au succès croissant auprès des professionnels de la chimie, de la physique, de la biologie ou des nanosciences, les utilisateurs et développeurs de SAMSON se réunissent du 23 au 30 juin à Lyon pour se former et apprendre à développer leurs propres modules.

Développée par l'équipe de recherche Nano-D d’Inria, SAMSON, dont la nouvelle version est disponible depuis le 23 mai 2017, rencontre un intérêt croissant auprès des utilisateurs et développeurs en nanosciences et vient de franchir le cap des 1000 bêta testeurs dans le monde. Grâce à son architecture générique et modulaire, SAMSON peut être configurée selon les besoins des utilisateurs et des développeurs. Le kit de développement, SAMSON SDK, permettant de créer de nouvelles Apps qui étendent les fonctionnalités du logiciel, de nouveaux éditeurs, des représentations graphiques supplémentaires, etc., SAMSON et ses modules, les SAMSON Elements , sont téléchargeables sur SAMSON Connect à https://www.samson-connect.net.

Mots-clés : Nanosciences Samson Molécules