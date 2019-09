Conférence scientifique

Journées convergence HPC, IA et Big Data 2019

Les Journées convergence HPC, IA et Big Data 2019 (Conv'2019) auront lieu le 6 et 7 novembre 2019 à EDF Lab Paris-Saclay. Vous pouvez d'ores et déjà soumettre une communication et vous inscrire. Date : 6/11/2019 au 7/11/2019

6/11/2019 au 7/11/2019 Lieu : EDF Lab Paris-Saclay, 7 Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau

EDF Lab Paris-Saclay, 7 Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau Organisateur(s) : Inria et EDF R&D

Le calcul haute performance, l'apprentissage automatique et le Big Data s'appuient sur des communautés distinctes qui développent différentes approches scientifiques et technologiques, et ciblent différents domaines d'applications. Aujourd’hui, une tendance se dessine pour converger ces domaines.

Conv'2019 est destiné à rassembler les acteurs académiques et industriels intéressés par les différents aspects de cette convergence émergente. L'objectif de ces deux jours est de créer un espace de discussion et de réflexion structuré autour de présentations scientifiques et de panels. N'hésitez pas à proposer une présentation ou un panel.



Inscriptions gratuites mais obligatoires: https://project.inria.fr/conv2019/registration/

Appel à communications (avant le 13 septembre) : Contribuez au programme en envoyant, avant le 13 septembre 2019, une courte proposition (1 page maximum) à conv2019@inria.fr de:

• Résultats de recherche déjà publiés ou non (il n'y aura pas d'évaluation par les pairs ni de publication d'actes)

• Proposition d'un sujet de débat avec une liste de panélistes

• Présentation de prospective scientifique et technique, d'activités de recherche et développement (industrielles ou académiques, collaboratives ou non)

La présentation pourra être faite en français ou en anglais, à la convenance des orateurs. La sélection sera basée sur l'adéquation avec la thématique de ces journées, l'équilibre du programme et les qualités scientifiques et techniques des propositions. Les présentations commerciales ne seront pas acceptées.

Mots-clés : Big data HPC IA