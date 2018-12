Ateliers-débats

Plongez dans l’univers du numérique - Enjeux, Technologies, Éthique

Jeudi 24 Janvier 2019 de 14h à 18h Dans un contexte ludique, décalé, ouvert, réfléchissons ensemble aux impacts sociétaux et aux questions éthiques du numérique, à travers 3 ateliers interactifs. Date : 24/01/2019

24/01/2019 Lieu : Inria Grenoble Rhône Alpes - Grand Amphi

Faites un bond dans le futur et devenez les jurés du procès d’un robot.

Explorez la face cachée du numérique dans un espace de découvertes animé par des scientifiques et des startups.

Participez aux débats dédiés aux enjeux éthiques du numérique.

PROGRAMME

Accueil des participants à partir de 13h30

Atelier 1 : Immersion dans le monde du numérique

14h00 – 15h30 – Grand Amphi

Cet atelier ludique et décalé met en scène le procès d’un robot futuriste. Les experts appelés à la barre pour témoigner apporteront un éclairage scientifique, technique ou juridique et donneront les clés de compréhension sur la robotique, l’intelligence artificielle, la conception des systèmes, la fiabilité et la sécurité, ou encore la programmation . A l’issue du procès le public rendra son verdict grâce un système de vote nuancé.

Atelier 2 : A la découverte du numérique caché

15h30 – 16h30 – A103 et LOGIN

Dans un espace de découvertes, de nombreux scientifiques et startupeurs illustreront par des présentation, démonstrations ou films le numérique caché , c’est à dire le numérique que l’on présente rarement au grand public.

Atelier 3 : Et si on parlait Ethique et Numérique ?

16h30 – 17h30 – Grand Amphi et F107

Deux ateliers/débats menés en parallèle :

1 / Quelle éthique dès la conception ?

L’éthique devient un élément incontournable en phase de conception des outils numériques. Souvent appelée « éthique by design », elle questionne l’intégrité scientifique et la déontologie des concepteurs, la protection de la vie privée, les droits et devoirs des usagers… Quels sont les enjeux actuels et futurs ?

2 / Éthique et numérique : quels enjeux sociétaux ?

L’incroyable croissance du digital n’est pas sans conséquence et s’observe dans de nombreux domaines. Quels sont les enjeux et impacts du numérique sur notre société ? Comment peut-on agir pour réduire l’empreinte énergétique et écologique des nouvelles technologies ? Quelle est la place de l’Homme dans ce monde numérique ?

Apéritif

17h30 – 18h30

Mots-clés : Ethique Numérique Robotique Face cachée IA Impact societal du numérique