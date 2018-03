L'événement "Les déplacements du futur" est organisé du 11 au 14 ocotbre 2012 par l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques et les Ingénieurs Arts et Métiers à la Halle Clémenceau, au parc Paul Mistral de Grenoble ainsi qu’à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble (CCI). L'objectif est de faire découvrir et expérimenter les prototypes des véhicules qui nous permettront de nous déplacer dans un futur proche.

Cinq thématiques ont été choisies : Automobile et motos, Modes doux de déplacement et loisirs, Transports en commun et inter-modalité, Production, stockage et distribution de l'énergie.

Cet évènement gratuit et ouvert à tous. Il a été labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherchdasn le cadre de la fête de la Science 2012.

Le programme complet sur www.deplacementsdufutur.org