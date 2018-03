Séminaire In'Tech

Inventer de nouveaux produits et services répondant à l’évolution de la société

Inria Grenoble Rhône-Alpes et INNOVACS organisent le jeudi 15 octobre 2015 de 10h00 à 16h30 un séminaire In’Tech , dans les locaux d’Inria, à Montbonnot. Une journée de rencontres entre chercheurs et industriels sur l’invention des produits et services de demain en impliquant ensemble tous les acteurs, sociaux, économiques et technologiques dès l’émergence de l’idée. Date : 15/10/2015

15/10/2015 Lieu : Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Montbonnot

Organisateurs : Inria Grenoble - Rhône-Alpes

La conjonction d’innovations dans l’information (Internet, intelligence ambiante, big data , réseaux sociaux), dans l’énergie (énergies renouvelables, smart grids ), avec l’apparition de nouveaux défis sociétaux (vieillissement de la population, préservation de l’environnement,..), amène de plus en plus les différents acteurs des environnements social, économique et technologique à travailler ensemble pour inventer les produits et services de demain.

Les laboratoires ou bureaux d’études deviennent des Living Lab où la dynamique collaborative entre tous les acteurs de l’innovation est à la fois plus complexe et permanente, mais aussi, paradoxalement, plus élémentaire et plus rapide.

Les nouveaux produits et services y sont conçus, mis en place et expérimentés en mode agile par les acteurs eux-mêmes sur le terrain. Les innovations sont ensuite consolidées progressivement en versions itératives.

Depuis quelques années, les relations de collaborations entre les entreprises, les collectivités et la recherche académique se sont transformées. De nouvelles méthodes de travail pour innover autrement, associant recherche interdisciplinaire (sciences humaines/sciences de l’ingénieur (STIC), génie industriel, génie électrique, agronomie, environnement, territoire, etc.) et R&D d’entreprise sont à l’œuvre.

Le but de ce séminaire est de démontrer que ces nouvelles approches sont accessibles aux entreprises, en particulier aux PME, qu’elles permettent d’intégrer la complexité des enjeux et de définir des solutions innovantes dans des délais adaptés au cycle de vie des entreprises. Les PME par leur agilité, leur proximité du terrain et leur bonne connaissance des spécificités des territoires sont peut-être les mieux placées pour adopter ce type d’approche dont les logiques d’innovation, parfois alternatives, permettent de créer de la valeur dans les écosystèmes locaux.

La journée In’Tech organisée par Inria et INNOVACS jeudi 15 octobre 2015, sera l’occasion de présenter des cas concrets de création d’innovations par des binômes chercheurs – industriels s’étant inscrits ensemble dans cette dynamique avec une logique recherche-action pour aboutir à une compréhension interdisciplinaire d’enjeux de société.

Les séminaires In'Tech sont animés par le centre de recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes, ils ont pour vocation d'être un lieu de rencontre entre PME, industriels et chercheurs. Objectif : favoriser la veille technologique et l'échange d'informations entre les différents acteurs du développement des sciences et technologies de l'information de la région. INNOVACS , SFR « Innovation, connaissances et société » regroupe les laboratoires de recherche du site universitaire grenoblois qui travaillent de manière interdisciplinaire sur des questions d’innovation.

Keywords: In'Tech Inria Grenoble - Rhône-Alpes Rencontre Inria Industrie