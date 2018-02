David Simplot-Ryl, directeur du centre Inria Lille - Nord Europe, lauréat du Grand Prix Kuhlmann

David Simplot-Ryl

David Simplot-Ryl, actuellement en détachement chez Inria en tant que directeur du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, est professeur en informatique à l’université de Lille 1. Il contribue depuis plusieurs années au développement des activités de recherche en sciences du numérique en lien étroit avec le monde économique notamment via les pôles de compétitivité.

Membre de l’Institut Universitaire de France depuis 2009, il fut responsable de l’équipe-projet POPS (équipe-projet commune entre Inria, l’Université Lille 1 et le CNRS de 2004 à 2011) qui étudiait des petits objets appelés ‘POPS’ (petits objets portables et sécurisés) comme les cartes à microprocesseur, les étiquettes RFID ou les capteurs communicants. Il a contribué, avec son équipe, à la mise en place de la plate-forme de réseaux de capteurs SensLab qui a donné naissance à l’équipement d’excellence (EquipEx) FIT – Future Internet (of Things) .

En parallèle de ses travaux de recherches, il fut de 2008 à 2011, délégué scientifique du centre de recherche Inria Lille - Nord Europe en charge du développement et de l’évaluation des activités de recherches du centre et auditeur de l’Institut des hautes études pour la science et la technologies (IHEST – promotion, Benoit Mandelbrot 2010-2011).

Il est tout particulièrement investi dans des entités régionales telles que le CITC-EuraRFID dont il est président (depuis 2013) ; le PICOM dont il est membre du conseil de gouvernance (depuis 2011) et du conseil de la stratégie (depuis 2013) ; le pôle Ubiquitaire dont il est membre du conseil d’orientation (depuis 2011) ; et Nord France Amorçage dont il est vice-président (depuis 2013). Enfin, il a contribué à la candidature de la labellisation de la Métropole Européenne de Lille comme Métropole French Tech au travers du projet partenarial « Lille is French Tech » .