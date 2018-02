Évènement

R&DV du Plateau : traiter les données, entre clustering et modèles prédictifs

Chaque mois, de 9h15 à 10h30, ne manquez pas « Les Rendez-vous du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à Euratechnologies. Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises régionales afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du 22 avril pour échanger avec l’équipe Modal autour du clustering et des modèles prédictifs. Date : 22/04/2015

22/04/2015 Lieu : Plateau Inria à Euratechnologies, Lille

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Chaque mois, Inria vous propose au cours de rendez-vous matinaux de découvrir les avancées technologiques développées par ses équipes de recherche et comment vous pourriez en tirer parti.

Jeune entreprise, start-up, PME régionale… vous aider à répondre aux attentes de votre marché et à vous développer sont des préoccupations fortes. L’innovation étant un levier majeur pour répondre à vos enjeux, nous tenterons d'apporter des réponses aux problématiques de R&D logicielle que vous rencontrez.

Inria Lille - Nord Europe mène une politique active de partenariats et de transfert vers les entreprises innovantes. Notre institut est fortement impliqué dans le tissu économique régional au travers des pôles de compétitivité et d’excellence régionaux. Espace unique de démonstrations de recherche, le Plateau Inria est un lieu visant à favoriser les interactions entre recherche et industrie et à s’impliquer dans le transfert industriel durable.

Au programme de ces rencontres : cloud computing, big data, optimisation, interactions homme-machine, génie logiciel, outils de crowd-sensing, innovation sur les applications mobiles (amélioration de la qualité des logiciels, notamment avec des approches issues de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'optimisation), etc.

Découvrez le clustering et les modèles prédictifs avec l’équipe Modal

Vincent Vandewalle, maître de conférences en mathématiques appliquées à l’Université de Lille, membre de l’équipe-projet Modal (commune avec le CNRS, l'Université Lille1 et l'Université Lille 2*) d’Inria Lille - Nord Europe, vous propose de partager l’expertise de Modal développée en clustering et modèles prédictifs dans les champs du « model based clustering » et du « statistical learning ».

Modal développe des méthodologies statistiques pour le traitement de données hétérogènes (continues, discrètes, qualitatives, ordinales, de rang, temporelles…), le traitement automatique de données manquantes et la conception d'algorithmes big-data ready. L'équipe a collaboré avec plusieurs entreprises sur des problématiques big-data : thèse CIFRE chez ARCELOR pour la prise en compte de variables corrélées en régression, et contrats de recherche avec les entreprises PGXIS, Auchan, Rouge Gorge, PIXEO, pour la prédiction en grande dimension et la réalisation de clustering facilement interprétable.

Au programme :

Faire des groupes dans les données à l'aide de modèles : conception d'un modèle, algorithme de d’optimisation, avantages en termes d'interprétation, exemples d'application, logiciels développés par Modal.

Modèle de prédiction avec variables corrélées : présentation du modèle et application à l'industrie.

À la fin de cette présentation, Vincent Vandewalle sera très heureux de répondre à vos questions et de partager vos réflexions.

* au sein de l'UMR 8524 CNRS-Lille1, Laboratoire Paul Painlevé, et de l'EA 2694 "Santé Publique : épidémiologie et qualité des soins" de Lille 2.

Localisation

Mots-clés : Plateau INRIA Clustering Transfert Innovation EuraTechnologies Equipe MODAL Modèles prédictifs