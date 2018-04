Conférence scientifique

Colloquium Rennais des Sciences du numérique : sciences & musique avec un exposé de Mark Plumbey, Professeur et Directeur du C4DM.

Vendredi 11 octobre à partir de 14 heures, aura lieu la nouvelle édition du Colloquium Rennais des Sciences du numérique. Cette session spéciale "Sciences & Musique" accueillera Mark Plumbley, Professor & Director of the Centre for Digital Music (C4DM), Queen Mary University of London, pour un exposé intitulé « Making sense of sound and music ». Cet évènement se déroulera à l'Espace Conférences du centre Inria Rennes-Bretagne Atlantique. Date : 11/10/2013

Entrée libre

- 14h00 – 15h00 :

Exposé de Mark Plumbley , Professor & Director of the Centre for Digital Music (C4DM), Queen Mary University of London.

« Making sense of sound and music »

- 15h00 – 16h00 :

Exposé de Sylvain Argentieri , ISIR-UPMC, UMR7222 CNRS.

« Towards active binaural robot audition »

Exposé de Guillaume Gravier , IRISA/CNRS & Inria Rennes – Bretagne Atlantique.

« Linking media contents for navigation : the TEXMIX story »

Keywords: INRIA Rennes - Bretagne Atlantique Sciences et musique Mark Plumbley C4DM Colloquium Rennais des sciences du numérique