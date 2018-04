Séminaire

Common lab Inria – Alcatel Lucent Bell Labs Seminar

Jeudi 15 janvier, se tiendra le séminaire du laboratoire commun entre Alcatel-Lucent et Inria, à Villarceaux, à la cité de l'innovation d'Alcatel-Lucent. Lors de cette journée, sera présenté l’état d'avancement des collaborations, dans les différentes équipes (ADR) communes du labo commun. Date : 15/01/2015

15/01/2015 Lieu : Villarceaux, Cité de l'innovation d'Alcatel-Lucent

Les équipes du labo commun :

Security and privacy : s'intéresse aux outils de recommandation préservant l'anonymat des utilisateurs, et au stockage reparti robuste et sûr ; s'intéresse aussi au diagnostic de défaillances dans les réseaux définis par logiciel (SDN)

s'intéresse aux outils de recommandation préservant l'anonymat des utilisateurs, et au stockage reparti robuste et sûr ; s'intéresse aussi au diagnostic de défaillances dans les réseaux définis par logiciel (SDN) Content Centric Networking : se préoccupe des protocoles pour des reseaux centres sur les contenus (adressage de fichiers plutot que de machines)

se préoccupe des protocoles pour des reseaux centres sur les contenus (adressage de fichiers plutot que de machines) Network Science : comment faire de la métrologie sur de très très grands graphes ? Comment identifier des communautés, ou detecter rapidement des buzz dans les réseaux sociaux?

comment faire de la métrologie sur de très très grands graphes ? Comment identifier des communautés, ou detecter rapidement des buzz dans les réseaux sociaux? Green networking : concevoir des réseaux d'accès radio économes en énergie ?

concevoir des réseaux d'accès radio économes en énergie ? SelfNet : comment coordonner optimalement les différents modes d'accès au réseau (micro-cellules, wifi, etc.), comment concevoir des réseaux radio qui s'auto-organisent ?

En sus des résultats de ces équipes, deux exposés pléniers auront lieu :

Todd Sizer , Vice President, Wireless Research, Bell Labs, sur le futur des réseaux radio : la 5G et au-delà.

, Vice President, Wireless Research, Bell Labs, sur le futur des réseaux radio : la 5G et au-delà. Adrin Lebre (Inria), sur le projet "discovery" : remettre le cloud dans le cloud, ou comment gérer conjointement centres de calculs repartis et réseaux virtualisés.

Le séminaire se tiendra sur le site d'Alcatel a Villarceaux.

Inscription auprès de Elisabeth.Leloup@alcatel-lucent.com

Une participation à distance est aussi possible :

For INRIA: From France: dial 0 800 941 674, From US: dial 1 8007718734 (toll free from fixed phone) or 9172102620, next code 9631864#