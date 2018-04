Conférence

MODELS 2016 : 19ème conférence internationale ACM/IEEE sur les langages et les systèmes pour l’ingénierie dirigée par les modèles.

MODELS est la première série de conférences sur l’ingénierie de logiciels et de systèmes basés sur les modèles. Depuis 1998, elle couvre tous les aspects de la modélisation, depuis les langages et méthodes jusqu’aux outils et applications. En 2016, MODELS se déroulera à Saint Malo, l’une des villes les plus cosmopolites et ouvertes d’Europe et largement reconnue pour son superbe climat, sa gastronomie et son hospitalité. Date : 2/10/2016 au 7/10/2016

2/10/2016 au 7/10/2016 Lieu : Saint-Malo, Palais du Grand Large

MODELS 2016 invite la communauté à promouvoir la magie de la modélisation en consolidant et étendant les fondations et les applications de la modélisation dans des domaines comme les informations métier et les systèmes embarqués. Mais aussi en explorant l’utilisation de la modélisation pour systèmes, paradigmes et défis nouveaux et émergents dont les systèmes cyber-physiques, le cloud computing, les services, les médias sociaux, la sécurité et l’open source. Nous vous invitons à nous rejoindre à cette conférence et à nous aider à façonner les méthodes et technologies de modélisation du futur!

Keywords: Ingénierie des modèles Conférence INRIA Rennes - Bretagne Atlantique 2016 Models