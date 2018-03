French Tech Cote d'Azur

20/06/2014

Le centre Inria Sophia Antipolis – Méditerranée soutient la candidature de la French Tech Cote d’Azur

Le centre Inria Sophia Antipolis – Méditerranée soutient la candidature de la French Tech Cote d’Azur au label « French Tech » pour aider au développement des entreprises numériques du territoire.

Objectifs: Développer l’écosystème du numérique de la Côte d’Azur pour gagner une forte visibilité en France et à l’international, attirer de nouvelles entreprises et renforcer l’accompagnement des start-ups et PME, au travers des "accélérateurs", sortes d'incubateurs pour entreprises déjà bien sur rails.

Inria, institut public de recherche en sciences du numérique, a pour mission de garantir un impact maximal de sa production de R&T. L’institut participe à l’effort d’innovation français en transférant vers l’industrie technologies et compétences. Programmes dédiés aux PME, partenariats stratégiques avec la R&D de grands groupes industriels, sensibilisation et soutien à la création d’entreprise, Inria propose différents dispositifs pour le transfert. Labellisé Institut Carnot dans le cadre du PIA (Plan Investissement Avenir), Inria soutient ainsi au niveau national la compétitivité et la croissance des entreprises innovantes.

Plusieurs actions concrètes ont été mises en place par le Centre Inria Sophia Antipolis – Méditerranée pour soutenir la croissance des entreprises du numérique dans la région :

Start Me Up

Une action de sensibilisation au transfert et à la création d’entreprise à destination des chercheurs et ingénieurs du Centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée, centrée autour d’exemples concrets et de retours d’expériences de chercheurs et entrepreneurs. Cette initiative devrait s’ouvrir en 2015 pour l’ensemble du Campus SophiaTech. Pour exemple, le dernier Start Me Up avait regroupé 66 participants autour de 4 chercheurs et 4 entreprises : IBM, ex Ilog ; Digital Barriers, ex Keeneo ; AutoDesk, ex Realviz ; 3Com.

Crossing the gap

C’est, dans le cadre de l’Institut Carnot, un dispositif pour faciliter l’amorçage de collaborations entre équipes de recherche et PME autour d’une problématique type de l’entreprise. Les partenaires apprennent à se connaître et à travailler ensemble sur une période d’essai de 12 mois. Si les résultats de la collaboration s’avèrent fructueux, l’entreprise s’engage alors à poursuivre la coopération sur une thèse cifre ou un Inria Innovation Lab. Lancé en 2013, deux entreprises (Olea Medical et Missler Software) ont utilisé cet instrument. En 2014, 5 nouvelles entreprises se sont déjà montrées intéressées.

Inria Innovation Lab

Un dispositif d’appui à l’innovation produit d’une PME autour d’un programme de R&D commun dédié, entre une équipe de recherche et l’entreprise concernée, sur un horizon de deux/trois ans. En 2014, 3 Inria Innovations Labs sont en cours avec les sociétés Mauna Kea Technologies, MXM et Beepeers.

Startup Inria

Depuis 1987, le centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée a permis la création de 19 spin-off avec Therapixel en 2013 et Mnemotix en 2012. En 2014, Neosensys pourrait être lancé. Certaines start-up Inria sont emblématiques à l’image d’Ilog, côté au Nasdaq, rachetée par IBM en 2009. On peut aussi citer Realviz (AutoDesk), Estérel Technologies (Ansys), Keeneo (Digital Barriers), UDCast (OneAccess), VuLog qui a levé 1,2 M€ en fin d’année 2013 et ACTIVEEON qui vient de lever 800 k€ pour son développement commercial.

Le centre Inria Sophia Antipolis – Méditerranée est co-fondateur avec l’UNS et USTV de l’Incubateur Paca-Est (2001). Cet incubateur accompagne des projets de création d’entreprises qui valorisent les résultats de la recherche publique sur les départements du 06 et du 83. Cette structure d’accompagnement a permis plus de 100 créations d’entreprises et plus de 500 emplois directs (ETP) avec une activité qui se répartit en deux tiers sur le 06 et un tiers sur le 83 et une petite moitié sur le numérique.

En plus des programmes existants qui seront mis au service du projet French Tech Côte d’Azur, l’Institut souhaite mettre en place sur le centre de Sophia Antipolis, le plateau , un espace dédié à l’accélération du développement de prototypes à des fins de transfert et à la création d’entreprises selon un mode agile et un esprit « lean startup ». L’objectif visé est de faciliter l’usage et l’adoption des technologies de l’Institut et de développer une culture à la fois tech et business par l’expérimentation, à la manière des « code sprint » , hackathon et autre startup week-end. Cet espace, en plus de l’accompagnement par des ingénieurs du développement du logiciel, du design et des professionnels du transfert, pourrait comprendre une mise à disposition de plateformes numériques comme l’espace immersif ou les clusters de calcul et un espace de démonstrations (show room).

Festival de la French Tech du 4 au 27 juin 2014 Dans le cadre du Festival de la French Tech, 2 opérations de communication ont été mises en place par la French Tech Côte d’Azur : Une opération de communication Grand Public aux Jeux de Sophia Antipolis

Une partenariat avec Innovative City, lieu de rassemblement des acteurs publics et privés, français et internationaux, pour la promotion des entreprises et la valorisation des territoires intelligents et durables.

Mots-clés : Innovation French Tech Campus SophiaTech Entreprises numériques