Patrick Valduriez distingué ACM Fellow

Coup d’œil dans le rétroviseur

Docteur d’État ès Sciences de l’université Pierre et Marie Curie (Paris 6) en 1985 et expert en gestion de données distribuées et parallèles, Patrick Valduriez a publié plus de 250 articles de recherche dans des revues et conférences internationales, et plusieurs livres d’informatique. Parmi ceux-ci, Principles of distributed database systems (3ème Edition chez Springer en 2011) est le livre de référence sur la gestion de données distribuées. « Les sciences numériques commencent à trouver leur place en France, mais le doctorat de 3e cycle que j’ai obtenu en 1981 est en mathématiques, l’informatique n’étant à l’époque qu’une mention », s’amuse-t-il. Pendant cinq ans entre 1984 et 1989, c’est dans un centre de recherche industriel aux États-Unis qu’il mène les principales applications de ses travaux de thèse. « C’était le début du Big data, et à l’époque, la société Teradata affichait l’objectif du téraoctet », se rappelle-t-il, notant qu’il y a deux ans l’objectif était passé à l’exaoctet, notamment avec la machine Exadata d’Oracle. « Nous sommes en permanence dans le changement d’échelle et le Big data est une cible mouvante » , observe t-il.

Aujourd’hui chercheur senior au sein d'Inria, il affiche un joli palmarès dans le transfert de technologies et a été souvent à l’interface de la recherche académique et du développement industriel, notamment à la tête de la "joint venture R&D Dyade " entre Bull et Inria, de 1995 à 2000, focalisée dans le transfert de technologie dans le domaine de l’Internet. Ainsi a-t-il largement contribué au transfert du prototype Disco (Distributed information search component ) à la start-up KelKoo devenue une filiale de Yahoo. Parmi ses principales distinctions il compte aussi le prix scientifique d’IBM en informatique en 1993 et la récompense du meilleur papier de la conférence VLDB2000.