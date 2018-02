Forum

European Big Data Value Forum 2017

Cette année, le European Data Forum et le BDVA Summit se réunissent pour vous proposer le European Big Data Value Forum qui aura lieu au Palais des Congrès de Versailles du 21 au 23 Novembre 2017 sur le thème "Trusted AI in Smart Industry" . Date : 21/11/2017 au 23/11/2017

21/11/2017 au 23/11/2017 Lieu : Palais des Congrès, Versailles, France

L'European Data Forum (EDF) est un événement européen majeur réunissant des professionnels de l'industrie, des développeurs d’affaires, des chercheurs et des décideurs politiques pour discuter des enjeux et des opportunités de l'économie européenne des données et de l'innovation par les données en Europe. De même, le BDVA Summit (Big Data Value Association Summit ) s'est rapidement imposé comme un événement incontournable pour tous les acteurs de l'économie européenne des données.

Cette année EDF et BDVA s'associent pour organiser le European Big Data Value Forum (EBDVF) qui se tiendra au Palais des congrès de Versailles du 21 au 23 novembre 2017.

Les conférences thématiques et les présentations porteront sur des applications industrielles avancées des technologies Big Data , des cas d'études innovants de l'économie des données, des visions d'avenir inspirantes et des réflexions concernant la politique européenne et le financement de la R&D&I dans ce domaine. Les idées échangées lors de l'European Data Forum ont un impact sur l'élaboration des futurs programmes de recherche et d'innovation et les décisions politiques à la fois au niveau de l'Union européenne et à celui des États membres. Cela permettra de faire avancer l'innovation par les données, de renforcer l'économie européenne des données et d'améliorer son positionnement au niveau mondial.

Cette édition sera axée sur le thème " Trusted AI in Smart Industry". Les données sont désormais omniprésentes dans les contextes personnels, professionnels et industriels. De plus en plus de services numériques font appel à des décisions algorithmiques dans de nombreux domaines allant du traitement des données personnelles sensibles aux systèmes industriels embarqués critiques. La transparence et la responsabilité de ces systèmes algorithmiques basés sur des données revêtent de plus en plus d'importance pour la sûreté et la fiabilité des services numériques dans les contextes B2C et B2B. Ils constituent des facteurs de compétitivité pour l'innovation par les données.

L’EBDVF 2017 se veut à la fois un lieu d'échange et une vitrine commerciale et technologique . Cet évènement offre également un espace d’exposition pour le "Partenariat public-privé" du Big Data Value , établi par la Commission européenne et les acteurs européens des données représentés par BVDA.

Localisation

Keywords: Intelligence artificielle Inria Saclay - Île-de-France Big data Smart Industry EBDVF