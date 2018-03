Partenariat industriel

22/06/2016

La SATT Sud Est et Inria signent un accord de partenariat

Afin de développer et favoriser l’innovation numérique par la création d’actifs de propriété intellectuelle, optimiser le potentiel de maturation et le transfert de technologies vers les entreprises, la SATT Sud-Est et Inria ont signé un accord de partenariat qui définit le dispositif opérationnel de travail entre les deux partenaires.

Inria et la SATT Sud Est s’engagent à collaborer de façon optimale et à s’informer régulièrement, notamment concernant les dépôts de brevets ou de logiciels, ou encore des déclarations d’inventions émergeantes des Équipes-Projets. La stratégie de valorisation sera décidée conjointement par la SATT Sud-Est et Inria dans l’intérêt du projet, par la mise en place d’un comité de valorisation et d’un comité de pilotage où les deux partenaires complémentaires seront représentés équitablement. Ils réaliseront des actions communes de sensibilisation au sein de ces Équipes-Projets, dont un événement annuel dédié au transfert de technologies dans les sciences et technologies du numérique à destination des chercheurs.

«Nos Équipes-Projets accueillent des chercheurs d’Inria mais aussi des enseignants-chercheurs et chercheurs des Universités par exemple de l’Université Nice Sophia Antipolis, d’écoles ou d’autres organismes tel que le CNRS. Ces synergies bien comprises dans le monde de la recherche se doivent de trouver un pendant pour les opérations de transfert. La collaboration avec les SATT et, en particulier, la SATT Sud-Est, est la meilleure des voies pour combiner nos savoir-faire et rendre plus efficace encore le passage des résultats de la recherche publique dans le tissu industriel» déclare Eric HORLAIT, Directeur Général Délégué au Transfert et aux Partenariats Industriels d’Inria.

«Je me réjouis de cette convention qui va permettre de favoriser la recherche partenariale via une réelle simplification et une accélération des opérations de transfert technologique. Face à la qualité des chercheurs et leur potentiel innovant en PACA et Corse, ces exemples de rapprochement et d’harmonisation entre des acteurs de la valorisation doivent se multiplier afin de faciliter et simplifier le parcours de l’innovation» conclut Laurent BALY, Président de la SATT Sud-Est.

C’est le second accord signé par Inria avec une SATT, après celui conclu avec la SATT Conectus Alsace, d’autres sont en cours de signature. Nous travaillons aussi avec des SATT sans contrat formel, mais dans un esprit de coopération opérationnelle.

Mots-clés : Partenariat industriel SATT